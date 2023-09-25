موعد نزول الدعم السكني لشهر سبتمبر بالسعودية.. يرغب قطاع كبير من المواطنين في الممكلة العربية السعودية، في معرفة موعد إيداع الدعم السكني لشهر سبتمبر، حيث يتاح الدعم في اليوم المحدد له من كل شهر ميلادي وهو يوم 24 من الشهر الميلادي.

الفئات المستحقة للدعم السكني السعودي

- ابن أو بنت مجهول الأبوين ولم يتجاوز سن 25 عامًا.

- ابن أو بنت توفي عنهما الأبوان ولم يتجاوز سن 25 عامًا.

- من تجاوز عمره 25 سنة ولديه مرض مستعصي مقعد أو إعاقة بناء على تقاير طبية.

- كل مواطن تجاوز سن 25 عامًا ولم يتزوج.

- المطلقة التي مضى على طلاقها سنتان، أو الأرملة.

شروط الحصول على الدعم السكني

- أن يكون مقيم إقامة دائمة في السعودية.

- يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

- أن يزيد العمر على ٢٥ عامًا.

- ألا يكون لديه دخل يكفى لشراء سكن.

- ألا تمتلك الأسرة أكثر من ثلاثة سيارات بهدف الاستخدام الشخصي.

- ألا يكون قد حصل على دعم سكنى من الحكومة

- ألا يكون المتقدم له منزل مناسب خلال خمس سنوات ماضية.