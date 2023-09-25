البامية بــ 45 جنيهًا .. تعرف على أسعار الخضروات وبالمنيا

تشهد الأسواق الشعبية وشوادر ومحلات بيع الخضروات بمحافظة المنيا ، اليوم الإثنين ، ارتفاعا ملحوظا في اسعار البيع والشراء ، حيث تراوح سعر البامية بــ 45 جنيها للكيلو ، والطماطم بــ 25 جنيهًا للكيلو .

وسجل سعر البطاطس 15 جنيهًا للكيلو ، والبصل الأحمر والأصفر لــ 30 جنيهًا للكيلو ، والخيار بــ 10 جنيهات للكيلو ، وتراوح سعر كيلو الكوسة لـ15 جنيهًا للكيلو الواحد، وسجل سعر كيلو الجزر 15 جنيهًا ، ووصل سعر كيلو الباذنجان الرومي والعروس لـــ 5 جنيهًا ، وتراوح سعر كيلو الفلفل الألوان بـ 10 جنيهًا ، وسعر الفلفل الرومي 10 جنيهًا للكيلو ، البامية بــ 20 جنيها ، الملوخية بــ 10 جنيهات ، اللوبيا بــ 40 جنيهًا للكيلو ، وسجلت أسعار بيع الليمون بـ 10 جنيهًا للكيلو ، وسجلت أسعار بيع ورق العنب لـ30 جنيهًا للكيلو الواحد.

وفي سياق متصل ، سجلت أسعار بيع وشراء الفاكهة في الأسواق الشعبية اليوم الإثنين ، حيث جاءت أسعار بيع المانجو الصديقة والسكري 40 جنيهًا للكيلو ،، وبلغ سعر بيع المانجو العويس 50 جنيهًا للكيلو ، والمانجو الزبدية سجل الكيلو 35 جنيهًا ، ووصل سعر بيع كيلو مانجو نعوم لــ 30 جنيهًا ، وتراوح سعر كيلو التين البرشومي بــ 15 جنيهًا ، ووصل سعر كيلو التفاح البلدى إلى 25 جنيهًا .

والتفاح السكرى بــ 30 جنيهًا ، وتراوح سعر كيلو البرقوق ما بين 30 لـ40 جنيهًا ، وتراوح سعر كيلو العنب الأحمر ، ما بين 20 لـ 25 جنيهًا ، وتراوح سعر كيلو الموز ما بين 15 لـ20 جنيهًا ، وسجل سعر كيلو الخوخ 35 جنيهًا ، وسعر العنب البناتى الأصفر بــ 20 جنيهًا ، التين الرمادي بـ 15 جنيها

جديرا بالذكر ، أن مديرية التموين بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمود يوسف وكيل الوزارة ، تشن حملات تموينية وتفتيشية على مدار اليوم ، على الأسواق الشعبية ، وذلك للتأكد من البيع بالسعر المقرر ، وكذلك جودة المعروض من المنتجات الغذائية .