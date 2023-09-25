أجواء مستقرة.. حالة الطقس حتى السبت المقبل

تشهد البلاد خلال هذه الفترة حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية على الرغم من بدء فصل الخريف جغرافيًا الذي يتسم بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة على كافة أنحاء البلاد.

الأجواء مستقرة



ووفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ما زالت الأجواء مستقرة على كافة أنحاء البلاد حتى السبت المقبل ليسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

انخفاض في نسب الرطوبة



وأضافت الهيئة، هناك انخفاض في نسب الرطوبة ليلا على أغلب الأنحاء مما يُزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، وشبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية قد تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.



وجاءت درجات الحرارة كالآتي:



القاهرة: العظمى 34 والصغرى 25

الإسكندرية: العظمى 31 والصغرى 23.

طنطا:- العظمى 34 والصغرى 25.

شبين الكوم: العظمى 34 والصغرى 25.

بورسعيد: العظمى 31 والصغرى 25.

المنصورة:- العظمى 34 والصغرى 24.

السويس:- العظمى 34 والصغرى 24.

شرم الشيخ:- العظمى 37 الصغرى 27.

سوهاج:- العظمى 36 الصغرى 23.

قنا:- العظمى 39 الصغرى 25.

الأقصر:- العظمى 40 الصغرى 25.

أسوان:- العظمى 40 الصغرى 26.