نشطاء المناخ يعطلون مارثون برلين والشرطة تطاردهم (فيديو)

حاول أعضاء مجموعة العمل المناخي “الجيل الأخير”، تعطيل ماراثون برلين، بعد يوم من تحذير المجموعة من ذلك، واعتقلت الشرطة الألمانية عدد منهم.

وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة “يورو نيوز” اليوم الإثنين، نشطاء المناخ من مجموعة العمل المناخي “الجيل الأخير”، المعروفة بأعمالها المثيرة لرفع مستوى الوعي، وهم يرشون طلاءًا برتقاليًا على المسار على مرمى البصر من البداية قبل دقيقتين من الضوء الأخضر.

وشوهد لاحقاً بعضهم وهم محتجزون من قبل الشرطة الألمانية ومتطوعون في الحدث الذي شارك فيه 45 ألف عداء، وذلك قبل دقائق من انطلاق السباق في العاصمة الألمانية.

وتأتي أحدث حيلة قامت بها المجموعة بعد أن حذر منظمو ماراثون برلين أعضائها الذين قالوا إنهم سيحتجون في ماراثون برلين من عدم تعطيل سباق نهاية هذا الأسبوع.

وقال يورجن لوك، المدير الإداري لفعاليات “SCC” التي نظمت الماراثون في وقت سابق: "نأمل ألا يحدث أي شيء غير مرغوب فيه فيما يتعلق بالمظاهرة ولكن لدينا خطط لمثل هذه الاحتمالات".

وأضاف أن فريقه يعمل بشكل وثيق مع الشرطة "للتأكد من أن السباق يسير بسلاسة".

قال لوك: "إننا نتطلع إلى عطلة نهاية أسبوع ممتعة وهادئة من الرياضة". وأضاف: “نطلب من كل من يخطط للتظاهر عدم التدخل في الأحداث بنفسه”.

من هم نشطاء المناخ

نشطاء المناخ يعملون على تحقيق مجموعة متنوعة من الأهداف التي ترتبط بالتغيرات المناخية. قد تختلف أهدافهم وأساليبهم بناءً على المنظمات والحركات التي ينتمون إليها، ولكن هناك بعض الأهداف العامة التي يسعون لتحقيقها. ومن بين هذه الأهداف:

الحد من الانبعاثات الغازية: يعمل النشطاء على تشجيع الحكومات والشركات على تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، سواء كان ذلك عن طريق تبني مصادر الطاقة المتجددة، أو زيادة كفاءة الطاقة في الصناعة والمنازل ووسائل النقل.

التوعية والتثقيف: يهدف النشطاء إلى زيادة الوعي العام بقضايا التغير المناخي وتأثيراته، وتوفير المعلومات الصحيحة والموثوقة حول هذه القضية. يعملون على توجيه الانتباه إلى التحديات المناخية وتأثيرها على البيئة والبشرية، وتشجيع اتخاذ إجراءات فردية وجماعية للتصدي لهذه التحديات.

الضغط السياسي: يستخدم النشطاء وسائل الضغط السياسي للتأثير على صناعة القرار والحكومات لاتخاذ إجراءات قوية لمواجهة التغيرات المناخية. يشمل ذلك الاحتجاجات والمظاهرات العامة، والحملات الإعلامية، واللوبي والتأثير على السياسات والتشريعات المتعلقة بالبيئة والمناخ.