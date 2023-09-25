موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023.. يرغب الموظفون في معرفة موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023 للقطاع الخاص والحكومي، بغية الحصول على إجازة رسمية مدفوعة الأجر، حيث تحرص الدولة على منح الموظفين إجازة بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.. في سياق ذلك قررت الحكومة ترحيل إجازة المولد النبوي الشريف 2023 إلى يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر، بدلاً من يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر.

إجازة المولد النبوي الشريف 2023 للقطاع الخاص

ويحصل الموظفين على إجازة المولد النبوي الشريف 2023 للقطاع الخاص بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، وفقًا لوزارة العمل وتأكيدها على ذلك في إجازة المولد النبوي الشريف.

الدكتور علي جمعة

وفي سياق آخر كشف الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن الاحتفال بِمولدِ النَّبي صل الله عليه وآله وسلم مِن أفضل الأعمال وأعظم القربات؛ لأنه تعبير عن الفرح والحب للنبي صل الله عليه وآله وسلم الذي هو أصل من أصول الإيمان؛ فقد صح عنه أنه صل الله عليه وآله وسلم قال: «لا يُؤمِنُ أَحَدُكم حتى أَكُونَ أَحَبَّ إليه مِن والِدِه ووَلَدِه والنَّاسِ أَجمَعِينَ» رواه البخاري، كما أنه صل الله عليه وآله وسلم قد سنَّ لنا جنس الشُكرِ لله تعالى على مِيلاده الشريف؛ فكان يَصومُ يومَ الإثنينِ ويقول: «ذلكَ يَومٌ وُلِدتُ فيه» رواه مسلم.