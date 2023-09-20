ثقافة الفيوم تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

نظم فرع ثقافة الفيوم عدد من الفعاليات احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف، وذلك بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية وبيوت الثقافة بالقرى والمراكز.

جاء ذلك في إطار احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني بالمولد النبوي الشريف، بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي.

محاضرة بعنوان “سيرة الرسول منهج حياة” بفرع ثقافة الفيوم

خلال ذلك نظمت مكتبة مطرطارس الفرعية بالفيوم احتفالية بمناسبة المولد النبوي الشريف بالتعاون بين فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل ومديرية أوقاف الفيوم، تضمنت محاضرة بعنوان "سيرة الرسول منهج حياة "، تحدث خلالها الشيخ محمود أحمد حسن منجود، عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وما تتضمنه من دروس وعبر، وأن سيرته العطرة تتضمن منهج لحياة كل مسلم، في تعامله مع الصحابة، وأهله، حتى أعدائه، مشيرا إلى صفاته الحميدة، فكان محمد صلى الله عليه وسلم لينا سمحا كريما، وكان مبدأ الشورى من مبادئه، حيث كان يستشير الصحابة في أمور الدنيا.

كما تضمنت الاحتفالية حوار مفتوح بعنوان '' المولد النبوي الشريف ..عادات وتقاليد بين الماضي والحاضر'' أعده محمد نادي مدير الموقع، تحدث خلاله حول مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي عبر العصور، مرورا بالعصر الأموي والعباسي والفاطمي، حيث كان الحكام الفاطميين يحتفلون بذكرى المولد النبوي الشريف، بأن يعرج موكب من قصر الخليفة، ويجوب المدينة، وكانت القاهرة تتزين بالعلامة الخضراء، إلى جانب ورشة فنية لعمل عروسة المولد من الورق، نفذتها شيماء عبد الرحمن مسئول الفنون التشكيلية بالمكتبة.

وأقامت مكتبة الفيوم العامة احتفالية ثقافية فنية بمناسبة المولد النبوي الشريف، تضمنت محاضرة بعنوان ''مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي قديما وحديثا ''، تحدثت خلالها مروة محمود عطية أخصائي ثقافي بالمكتبة، حول طبيعة الإنسان بين الماضى والحاضر، وكيف اختلفت معها العادات والتقاليد التي كان يتمسك بها الأباء والأجداد، موضحة بعض مظاهر الاحتفال، وتوزيع الطعام والحلوى، كما نفذت فاطمة محمد ربيع أخصائي نادى المرأة بالمكتبة، ورشة فنية من ورق الكانسون لعمل كارت تهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف، إلي جانب عرض مواهب للأطفال تنوعت بين إلقاء الشعر والأناشيد الدينية، وعلى هامش الاحتفالية تم تكريم الأطفال الموهوبين المشاركين في أنشطة النشاط الصيفي بالمكتبة.

وفي سياق آخر نفذ قسم التمكين الثقافي بالفرع بالتعاون مع مكتبة الكعابي الجديدة ورشة أشغال يدوية من الخرز لعمل أساور للأطفال، تدريب غادة عمر أخصائي التمكين، إلي جانب ورشة أشغال يدوية لقسم الجمعيات الثقافية، لتعليم الرواد طريقة عمل شنطة من الكروشيه، تدريب أماني عبد التواب مسئولة الجمعيات الثقافية، كما نفذ قسم المرأة بقصر ثقافة الفيوم ورشة أشغال يدوية لتعليم مشغولات الخرز، تم خلالها عمل نتيجة من الخرز.