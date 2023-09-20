مستشفيات جامعة أسيوط تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

نظمت مستشفيات جامعة أسيوط، احتفالاً بمناسبة المولد النبوي الشريف، برعاية رئيس الجامعة الدكتور أحمد المنشاوي، وعميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور علاء عطية والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي ومدير المستشفى الجامعي الرئيسي الدكتور علاء عبد المنعم.

وانطلقت الاحتفالية في قاعة المؤتمرات بالمستشفى الجامعي الرئيسي، بحضور الشيخ سيد محمد عبد العزيز مدير الدعوة بالمنطقة الأزهرية، والشيخ إبراهيم جمعة مدير التوجيه بمنطقة الدعوة.

وألقى الدكتور إيهاب فوزي، كلمة للحضور احتفالاً بذكرى المولد النبوي الشريف، مؤكداً حرص مستشفيات جامعة أسيوط على تعزيز الحث الديني لدى العاملين وذلك في إطار دورها المجتمعي، مشيراً إلى أن رسالة النبي عززت من قيمة العمل وأشارت إلى الثواب العظيم عند إتقانه.

وتحدث الشيخ سيد محمد عبد العزيز، عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومكارم أخلاقه وبشارته الخاصة بنبوته والعديد من الجوانب المختلفة في حياته الكريم، وذلك انطلاقاً من دورها في نشر الفكر المستنير.

وقدم الشيخ إبراهيم جمعة محاضرة حول سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، مؤكداً على أهمية التعلم من مواقف النبي وتطبيقها في حياتنا اليومية وفضل الصلاة على النبي وثوابها.

وقدم الشيخ المدثر محسب ثابت واعظ عام بمركز أبنوب ابتهالات في حب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بدأت الندوة في استقبال الاستفسارات والأسئلة من الحضور.

تجدر الإشارة إلى أن الاحتفالية شهدت حضور مجموعة من المسؤولين في المستشفيات، بما في ذلك مديرو المستشفيات، والنواب، والمستشار الإعلامي للمستشفيات الجامعية، ورؤساء الإدارة المركزية، ومديرو الإدارات، بالإضافة إلى عدد من العاملين في المستشفيات الجامعية.