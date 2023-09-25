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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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مشيخة الطرق الصوفية تنظم مسيرة بمناسبة المولد النبوي الشريف

مسيرة بمناسبة المولد
مسيرة بمناسبة المولد النبوي الشريف

بعد ثلاثة أعوام من التوقف بسبب وباء كورنا، تنظم المشيخة العامة للطرق الصوفية برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها، مسيرة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، وذلك يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر 

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وقال أحمد قنديل المتحدث الرسمي باسم المجلس الأعلى للطرق الصوفية في تصريحات صحفية: من المقرر أن تنظم المشيخة العامة للطرق الصوفية مسيرة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، وستصل المسيرة في نهاية المطاف إلى مسجد الإمام الحسين. 

وأضاف المتحدث الرسمي باسم المجلس الأعلى للطرق الصوفية، أن المسيرة ستضم جميع الطرق الصوفية، كما أن ذلك القرار يسعد أبناء الطرق الصوفية، لا سيما أنه يأتي بعد توقف ثلاث سنوات.

 فيما أعلنت الجمعية العمومية للمشيخة العامة للطرق الصوفية تأييدها لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة مقبلة، وذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية السنوي برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها وبحضور الدكتور على جمعة رئيس قطاع الدعوة والدكتور محمد محمود أبو هاشم رئيس القطاع الصوفي، وبحضور مشايخ الطرق الصوفية وقيادات العمل الصوفى بجمهورية مصر العربية. 

ومن جانبه هنأ رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها الدكتور عبد الهادى القصبى، الرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى والأمة العربية والإسلامية بمناسبة احتفال المولد النبوى الشريف، داعيًا المولى عز وجل أن ينعم على مصر بالاستقرار والتقدم والأمن.

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