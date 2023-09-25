الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

تراجع معدلات استهلاك الكهرباء في أكتوبر

معدلات الاستهلاك 
معدلات الاستهلاك 

تبدأ معدلات استهلاك الكهرباء في التراجع بشكل كبير في شهر أكتوبر المقبل، وهو ما سيؤدي إلى انخفاض ملحوظ في قيمة فواتير استهلاك الكهرباء خلال فصل الشتاء.

 انخفاض معدلات الاستهلاك 

وأوضح مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن انخفاض معدلات الاستهلاك يبدأ من فاتورة أكتوبر التي يتم تحصيلها في نوفمبر وتستمر حتى فاتورة أبريل من كل عام، بينما يبدأ ارتفاع معدلات الاستهلاك تدريجيا من فاتورة شهر أبريل مع بدء ارتفاع درجات الحرارة تدريجيا.

وأشار المصدر إلى أن هناك بعض المواطنين يستبدلون التكييف الكهربائية بالدفاية خلال أشهر الشتاء، وهو ما يتسبب في ارتفاع قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية خلال فصل الشتاء.

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وأضاف المصدر أن هناك تنسيق تام مع وزارة البترول لسرعة الانتهاء من تطبيق جدول تخفيف الأحمال من خلال قطع التيار الكهربائى على المواطنين بسبب نقص الوقود حتى أكتوبر المقبل.

وأوضح المصدر أن استمرار ارتفاع الأحمال على الشبكة وراء عدم توقف جدول التخفيف، ومن المتوقع أن يتوقف بداية اكتوبر مع تراجع معدلات الاستهلاك.

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ونصح المصدر المواطنين باستغلال أشهر الشتاء لاتباع طرق الاستخدام الأمثل للأجهزة الكهربائية المنزلية لترشيد استهلاك الكهرباء التي أصبحت أمر لا غنى عنه لضمان الاستمرار في الحصول على دعم من الدولة في فاتورة الكهرباء الشهرية.

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