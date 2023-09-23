قيس سعيد يُصدر قرارًا عاجلاً بعد انقطاع الكهرباء في تونس

قرر الرئيس التونسي، "قيس سعيد"، إقالة هشام عنان، الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، وذلك بعد "الأزمة الأخيرة" التي مرت بها البلاد، حسبما أفادت وسائل إعلام تونسية، اليوم السبت.

وقال بيان رئاسة الجمهورية التونسية مساء أمس إن "رئيس الجمهورية قيس سعيد، قرر الجمعة 22 سبتمبر 2023، إنهاء مهام السيد هشام عنان، الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، وتعيين السيّد فيصل طريفة خلفا له".

ويأتي ذلك القرار على خلفية انقطاع الكهرباء في تونس يوم الأربعاء الماضي بشكل مفاجئ لنحو ثلاث ساعات، وذكرت الشركة التونسية للكهرباء والغاز في بيان، أن سبب الانقطاع "عطل مباشر وطارئ في أحد المولدات الرئيسية في العاصمة".

وأكد مدير التعاون والاتصال بالشركة التونسية للكهرباء والغاز منير الغابري، أن انقطاع التيار الكهربائي شمل جميع أنحاء البلاد، موضحا أن الأسباب ما زالت غير معلومة، حتى الآن.

تونس تُعلن إحباط 23 عملية هجرة غير شرعية

تمكنت "السُلطات التونسية"، من إحباط 23 عملية هجرة غير شرعية، ونجدة وإنقاذ 463 مجتازًا "349 من جنسيات أفريقيا جنوب الصحراء و 114 تونسيًا"، حسبما أفادت وسائل إعلام تونسية، مساء الأربعاء.

ووفقًا لـ إذاعة موزاييك التونسية؛ فإن ذلك يأتي في إطار حملة أمنية كبرى للتصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية، بمرجع نظر إقليمي الحرس الوطني بصفاقس والوسط، ليلة أمس الثلاثاء.

وأضافت الادارة العامة للحرس الوطني، في بلاغ لها اليوم الاربعاء، أنّه تمّ خلال هذه الحملة ضبط 53 شخصا مفتشا عنهم من أجل تورطهم في قضايا مختلفة، وحجز 7 مراكب حديدية إلى جانب مبلغ مالي هام من العملة التونسية.