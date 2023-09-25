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الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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أحمد موسى يبكي على الهواء في سيناء (فيديو)

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

بكى الإعلامي أحمد موسى في ختام جولته الإعلامية في محافظة شمال سيناء خلال تعبيره عن عن إعجابه الشديد بالجهود الكبيرة التي بذلتها رجال القوات المسلحة والشرطة والأهالي في محافظة شمال سيناء لمكافحة الإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

عظمة الدولة المصرية  في مواجهة أهل الشر

وأعرب أحمد موسى عن تأثره الشديد و انهمرت دموعه ، مؤكداً أن ما شاهده خلال هذه الجولة يؤكد عظمة الدولة المصرية  في مواجهة أهل الشر والتضحية من أجل الحفاظ على أمن واستقرار البلاد. 

وعبر  أحمد موسى عن تقديره العميق للأهالي وشيوخ القبائل في سيناء، موجها الشكر للواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على تواجده ومساهمته في نجاح الجولة.

 

 

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