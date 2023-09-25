إعــدام 175 كـجـم و 68 لتر وتحرير 56 محضر بحملة مكبرة في رأس سدر



في ضوء اعمال حملة 100 يوم صحة تحت رعاية السيد / عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، بناءاً على تعليمات الاستاذ الدكتور / خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، وبتوجيهات اللواء ا.ح / خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، بضرورة تكثيف المرور على اماكن تداول الاغذية والمشروبات بمدن المحافظة لضمان تقديم غذاء أمن لقاطنى المدينة وزوارها ، وبناءاً على التكليف المباشر من الدكتور / عبد التواب عريضة وكيل الوزارة، وتحت اشراف من الدكتور / احمد حسانين ، وكيل المديرية ومدير الطب الوقائى ، وتحت اشراف السيد / مصطفى خليل ، القائم باعمال مدير مراقبة الاغذية بالمديرية تشكلت لجنة من الاستاذ / عادل عبدون مراقب اغذية ادارة راس سدر والاستاذ / وائل عبد الغفار والاستاذ / مصطفى حسام مفتشي اغذية راس سدر وتم شن حملة مرور على اماكن تداول الاغذية والمشروبات بالمدينة وتم خلالها المرور على 32 منشأة وقامت اللجنة بتحرير 19 محضر نظافة وكذلك 36 محضر لعدم حمل شهادات صحية للمشتغلين بالاغذية كما تم تحرير محضر ضبط لكمية 98 عبوه بلغ وزنها 84 كجم لاغذية منتهية الصلاحية وفاسدة وغير صالحة للاستهلاك الادمى باجمالي محاضر بلغ عددها 56 محضر، كما تم اعدام 175 كجم و 68 لتر لاغذية ومشروبات واوانى فاسدة وبها تغير بالخواص الطبيعية ، كما تم سحب عدد 3 عينات وارسالها للمعامل المركزية للتحليل وبيان مدى صحتها للاستهلاك الادمى ، وتستمر حملات المرور والتفتيش علي اماكن تداول الاغذية والمشروبات لضمان تقديم غذاء صحي امن لجميع المواطنين بالمحافظة والقادمين اليها.