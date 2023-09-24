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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد لمباراة أتلتيكو

أنشيلوتي
أنشيلوتي

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد تشكيله لمباراة الديربي ضد أتلتيكو والتي تجمع بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب ميتروبوليتانو في الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.

ويحرس كيبا عرين ريال مدريد لمباراة الديربي، فيما يشارك لوكا مودريتش أساسيا.
 


جاء تشكيل ريال مدريد لمباراة أتلتيكو على النحو التالي:


في حراسة المرمى: كيبا
في الدفاع: فاسكيز، أنطونيو رودجير، دافيد ألابا، فران جارسيا
في الوسط" توني كروس، فيدريكو فالفيردي، لوكا مودريتش، جود بيلينجهام، كامافينجا
في الهجوم: رودريجو جوس
 

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