750 منحة دراسية من الجامعة الألمانية على مدار التاريخ

كشف الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، عن تقديم 750 منحة دراسية على مدار تاريخها منذ نحو 21 عامًا.

جاء ذلك خلال حفل تسليم منح أوائل الثانوية العامة 2023 في الجامعة الألمانية بالقاهرة، اليوم الأحد، في مقر الجامعة بمحافظة القاهرة.

ونوه رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة بأنه يرغب في تجميع الطلاب الحاصلين على المنح من جميع المحافظات، ومناقشة طرق تنمية محافظاتهم والاستفادة من دراستهم.

خريجو الجامعة الألمانية يعملون في أكبر الشركات الدولية

قال رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة إن خريجي الجامعة يعملون بوظائف في أكبر الشركات الدولية، وأنهم مشهود لهم بالكفاءة.

وأكد رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة أن الجامعة كبيرة على المستوى العالمي ولها مرجعيتها ومكتب الجامعة في برلين في مبنى حكومي للهيئات العلمية.

وأضاف رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة أن الجامعة تحتفل اليوم بـ54 منحة دراسية، وتشارك في مشروع التنمية بعد رحلة تمتد لأكثر من 20 سنة خرجت شباب تقلدوا مناصب عالية.

وأبدى رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة سعادته بتمثيل محافظات مصر في الجامعة الألمانية بالقاهرة من خلال منح أوائل الثانوية العامة.

وأضاف رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة أن مصر غنية بكوادرها البشرية وأن المستقبل لأى الدولة يبدأ بكوادرها البشرية.

ولفت رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة إلى أن خريجي الجامعة الألمانية يعملون في شركات عالمية للتصميم وقطع غيار السيارات وهذا أكبر أثر يعود على مصر بأن خريجينا يقدمون أفضل الانطباعات والأداء على المستوى العالمي.

ونوه رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة بأن الجامعة تعتمد على المجموع والتفوق وليس القدرات المالية، لأنها تقدم العديد من المنح الدراسية.

وأوضح رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة أن التعليم العالي الألماني يستلزم بمتطلبات معينة فإذا قضى أحد الأوائل فصل دراسي في أى جامعة بإمكانه التقديم على المنحة والسفر إلى برلين للدراسة في الجامعة الألمانية الدولية.

ونوه رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة بافتتاح كلية العلاج الطبيعي بالجامعة الألمانية الدولية في العاصمة الإدارية الجديدة.