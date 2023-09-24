الرئيس الفرنسي يعلن إنهاء التعاون العسكري مع النيجر

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، إنهاء التعاون العسكري مع النيجر وسحب قوات فرنسا من البلد الإفريقي في الأشهر المقبلة.

وأضاف ماكرون في مقابلة تلفزيونية، الأحد: "قررت فرنسا إعادة سفيرها وإنهاء تعاونها العسكري مع النيجر".

وقال الرئيس الفرنسي إن سفير بلاده في النيجر سيعود "في الساعات المقبلة" إلى فرنسا.

أما الجنود الفرنسيون في النيجر، وعددهم 1500، سيغادرون النيجر "في الأسابيع والأشهر المقبلة"، على أن يتم الانسحاب الكامل "بحلول نهاية العام الجاري".

وتوترت العلاقة بين النيجر وفرنسا، منذ الانقلاب العسكري الذي شهدته نيامي قبل أسابيع وأطاح الرئيس محمد بازوم من منصبه.

ومنع النظام العسكري الحاكم في النيجر "الطائرات الفرنسية" من عبور المجال الجوي للبلاد، بحسب رسالة الى الطواقم الجوية نشرت الأحد على موقع وكالة الأمن والملاحة الجوية في إفريقيا.

وأوردت الرسالة التي صدرت مساء السبت أن المجال الجوي للنيجر "مفتوح أمام جميع الرحلات التجارية الوطنية والدولية باستثناء الطائرات الفرنسية أو الطائرات التي تستأجرها فرنسا، وبينها تلك العائدة الى أسطول إير فرانس، وهي شركة الخطوط الجوية الفرنسية.

وتابعت الرسالة أن المجال الجوي يبقى مغلقا "أمام كل الرحلات العسكرية العملانية والرحلات الخاصة" باستثناء تلك الحاصلة على ترخيص خاص من السلطات.

وردا على اسئلة وكالة فرانس برس، اكتفت شركة "إير فرانس" بالقول إنها "لا تحلق في المجال الجوي للنيجر".

في الرابع من سبتمبر أعادت النيجر فتح مجالها الجوي أمام الرحلات التجارية بعد إغلاق استمر حوالي شهر.

وأعلنت النيجر في السادس من أغسطس إغلاقه "إزاء خطر تدخل تتضح معالمه انطلاقا من دول مجاورة" في وقت هددت فيه الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) بالتدخل عسكريا لإعادة الرئيس المنتخب ديموقراطيا محمد بازوم إلى السلطة بعدما أطاحه انقلاب في 26 يوليو.

وأكدت فرنسا مرات عدة دعمها لإكواس فيما وصلت العلاقات بين باريس ونيامي إلى أدنى مستوى لها، بعد الانقلاب.

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