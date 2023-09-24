النيجر تعلن حظر دخول الطائرات الفرنسية إلى مجالها الجوي

أعلنت النيجر حظر دخول الطائرات الفرنسية إلى مجالها الجوي، وفقا لما ذكرته فضائية "اكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

ومؤخرا أعرب كبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي، عن تضامنه مع سفير فرنسا لدى النيجر، الذي واجه ضغوطًا شديدة بعد رفضه الامتثال لأوامر الطرد الصادرة عن القادة العسكريين في النيجر.

وقال جوزيب بوريل ، بعد اجتماع وزراء خارجية الكتلة على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: “نؤكد أيضا مرة أخرى تضامننا في فرنسا، بشأن وضع سفيرها على الأرض، والتضامن الكامل مع فرنسا والدعم الكامل للرئيس بازوم”، الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وبعد إقالة الحكومة المنتخبة في أواخر يوليو، أعلن الجيش الذي استولى على السلطة في 26 يوليو أنه سيطرد السفير سيلفان إيتي.

لكن مهلة الـ 48 ساعة مرت دون أن تستدعيه باريس.

ثم قالت القوة الاستعمارية السابقة إنها لا تعترف بسلطة الانقلابيين.

وقال المجلس العسكري في النيجر إنه رفع الحصانة الدبلوماسية عن السفير الفرنسي وأمر الشرطة بطرده، كما تم إلغاء تأشيرة سيلفان إيتي وتأشيرة عائلته.

وقال الرئيس إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي إن السفير "محتجز كرهينة" في السفارة ويعيش على الحصص العسكرية بعد أن قطع الجيش تسليم الإمدادات.

كما جدد جوزيب بوريل "تضامن الكتلة الكامل" مع الرئيس المنتخب محمد بازوم الذي يخضع للإقامة الجبرية مع عائلته. وأشاد كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي بـ "شجاعته وتصميمه".

وقال بوريل إن الأوروبيين اتفقوا أيضا على ضرورة "إعادة تقييم" استراتيجيتهم في منطقة الساحل، حيث قادت فرنسا على وجه الخصوص سنوات من الجهود الرامية إلى هزيمة الجهاديين.

وقال "نحن بحاجة إلى نهج جديد لأننا نواجه بيئة أكثر تعقيدا بكثير".

"لقد أصررنا على فكرة أننا بحاجة إلى حلول أفريقية للمشاكل الأفريقية".

على مدى العقد الماضي، أنفق الاتحاد الأوروبي 600 مليون يورو في مهام مدنية وعسكرية في منطقة الساحل، وتدريب 30 ألف فرد من قوات الأمن و18 ألف جندي في مالي والنيجر، حسبما صرح بوريل للبرلمان الأوروبي مؤخرًا.

ومع ذلك، تولى القادة العسكريون السلطة في كلا البلدين وفي بوركينا فاسو المجاورة.