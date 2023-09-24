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الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

فرض حظر التجول بمنطقة دونيتسك الأوكرانية

دونيتسك
دونيتسك

 أفاد مرسوم نشر، اليوم الأحد، أن رئيس إدارة منطقة دونيتسك الأوكرانية، التي ضمتها روسيا، فرض حظرًا للتجول في المنطقة.

 

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 وأضاف المرسوم، أن دينيس بوشيلين، المُعين من روسيا، حظر وجود المدنيين في الشوارع والأماكن العامة من الساعة 11 مساءً بالتوقيت المحلي، وحتى الرابعة فجرًا في الأيام الممتدة من الإثنين وحتى الجمعة.

 ومنع المرسوم التجمعات والاحتشاد والتظاهر، إضافة إلى أي فعاليات جماعية أخرى في الأجزاء الخاضعة لسيطرة روسيا من منطقة دونيتسك، إلا إذا سمح بها «المقر التنفيذي للتصدي للتهديدات العسكرية في جمهورية دونيتسك الشعبية».

 كما يطبق المرسوم، الذي وقعه بوشيلين بتاريخ 18 سبتمبر «رقابة عسكرية على البريد والرسائل المبعوثة عبر أنظمة الاتصالات والرقابة على المكالمات الهاتفية».

 وأمر المرسوم أيضًا، بإقامة نقاط تفتيش ونقاط أمنية على الحدود مع منطقتي لوجانسك وزاباروجيا.

 

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