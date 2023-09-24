الأرملة والأبناء الأربعة المرضى

«وفاء كارم محمود» أرملة توفى زوجها منذ تسع سنوات، رحل الزوج وترك خلفه طفلين فى مراحل التعليم المختلفة، الابنة «أسماء»13سنة طالبة فى الصف الثالث الاعدادى، والابن «فؤاد» 9 سنوات طالب فى الصف الرابع الابتدائى، ولا يوجد للأسرة أى مصدر مالى ثابت يساعد فى نفقات الحياة، تبحث الاسرة عن مساعدة تعينها على مصروفات تعليم الأبناء، وايجار السكن، والأم ربة منزل لا تمتلك نفقات المعيشة ومتطلبات الحياة الضرورية من مأكل وملبس.

كان الزوج عاملا باليومية، وتوفى بعد رحلة طويلة من المعاناة مع المستشفيات والاطباء للعلاج من ورم سرطانى بالكبد، ولم يترك لهم ما يساهم فى نفقات الحياة الضرورية.

الزوجة تعانى من ورم سرطانى بالكبد وتخضع للعلاج الكيماوى ولا تستطيع العمل نهائيا، بل تحتاج أدوية ورعاية طبية.

وتناشد الام أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة إنقاذ أطفالها الايتام من الضياع وسط دوامة الحياة بعد وفاة العائل الوحيد لهم، وتطلب تقديم مساعدة مالية عاجلة تعينهم على نفقات الحياة وتعليم الأبناء.