مايا مرسي: لأول مرة في التاريخ فريق كامل من النساء المصريات لتفكيك المتفجرات

في مؤتمر المرأة والسلام

قالت الدكتور مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة إنه لأول مرة في تاريخ عمليات حفظ السلام الأممية يقود عمليات الكشف والتفقد وإبطال مفعول العبوات الناسفة الارتجالية IEDs فريق قوامه بالكامل من السيدات المصريات البطلات المكلفات بهذا العمل الذي يتطلب شجاعة ودقة وسرعة وإتقان، موضحة أن الأمم المتحدة تفتخر ببعثة مصر في مالي ، حيث وصلت فرقة المفرقعات من الشرطة المصرية تضم كل من الميجور دعاء موسي ، والكابتن رنا غراب الى منطقه "دوينتزا" لقيادة جهود الكشف و إبطال مفعول العبوات الناسفه التي تستهدف قوات حفظ السلام في أحد أخطر المناطق في افريقيا ، لافته أن ١٦٢ من قوات حفظ السلام الأممية قد استشهدوا في مالي ، وقد تضاعفت الهجمات بمعدل ٦ مرات خلال الفترة من ٢٠١٣ وحتى ٢٠٢٢.

جاء ذلك خلال إطلاق مؤتمر أعمال "مؤتمر المرأة والسلام العالمي" تحت شعار "التحديات الراهنة في الإطار العربي"، والذي اقيم بالأمانة العامة للجامعة العربية بحضور كل من السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشئون الاجتماعية، محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق ورئيس مركز "شاف"، الدكتورة مايا مرسي ورئيس المجلس القومي للمرأة، الدكتور زين السادات ورئيس مجلس أمناء مؤسسة التضامن المصري والعربي والأفريقي.

وأكدت مايا مرسي ان المرأة تمثل نسبة 24.3٪ من خبراء مهمات حفظ السلام وضباط الأركان و4٪ من بعثات حفظ السلام في مصر بشكل عام، وان مصر شاركت بفعالية في صياغة الاستراتيجية الإقليمية العربية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325، لتتناسب مع معطيات المنطقة العربية، ومن أهمها العمل على وقف معاناة المرأة الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتعزيز دور المرأة في مكافحة الإرهاب والأفكار المتطرفة.

وأوضحت رئيسة المجلس القومي للمرأة ان خطة مصر للمرأة والأمن والسلم تقوم على ثلاثة محاور هي قيادة المراة وجهود الوقاية ، وحفظ السلام وحماية المراة في النزاعات المسلحة ودعم احتياجات المراة والاستجابة لها في الإغاثة والتعافى وإعادة الاعمار وبناء السلام.

وأكدت مرسي ان مصر تمتلك خبرة مميزة في التعامل مع الاحتياجات الخاصة بالمرأة والفتاة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.. حيث كانت أول دولة على مستوى العالم تصدر ورقة البرامج والسياسات المقترحة بشأن الاستجابة السريعة للاحتياجات الخاصة بالمرأة أثناء انتشار جائحة كوفيد-19، وأطلقت "تقارير السياسات " لرصد تنفيذ تلك البرامج و السياسات. وتشير تلك التقارير الى اعتماد مصر أكثر من ١٦٥ إجراء وقائي يستجيب لتداعيات كوفيد-19 على المرأة والفتاة. ونظراً لوجود آثر خاص للأوبئة والأمراض على وضع المرأة والفتاة في الدول التي تعاني من نزاعات مسلحة وفترات ما بعد النزاع، وفي إطار قيامها حالياً بصياغة خطتها الوطنية، تستعد مصر لنقل تلك الخبرة لهذه الدول.

وفي نهاية كلمتها في المؤتمر شددت مايا مرسي على أهمية تعزيز مشاركة المرأة الفعالة في جهود السلم والأمن ، لافته أن تواجد المرأة في العمل الدبلوماسي هو أحد الجهود الهامة التى تفسح المجال أمامها في مجال الوساطة والتفاوض، علاوة على ضرورة مراعاة منظور المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة فى كافة الجهود المتعلقة بتحقيق السلم والأمن، وذلك حتى ننعم بسلام مستدام ونتائج تأخذ فى الاعتبار احتياجات الجميع ..فالمرأة شريك أساسي في بناء المجتمعات .

تضمن المؤتمر تكريم السفيرة الدكتورة هيفاء ابو غزالة لجهودها فى الاهتمام بقضايا المرأة، وأيضا تم تكريم الدكتورة مايا مرسي، حيث قام السفير محمد العرابي بتكريمها بإهدائها درع المؤسسة تقديراً لجهودها في خدمة قضايا المرأة ، وخاصة أنها تمثل المرأة المصرية والعربية في المحافل الدولية.