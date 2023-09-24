مايا مرسي: "السيسي" من أوائل الرؤساء الذين تصدوا لمنع استغلال النساء

قالت الدكتور مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي من أوائل الرؤساء الذين انضموا في عام 2017 إلى "دائرة القادة المعنيين بمنع الاستغلال والاعتداء الجنسيين في عمليات الأمم المتحدة والتصدي له"، كما تعد مصر من أعلى عشر دول تشارك بأفراد بقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وفى ضوء ذلك تعهدت مصر خلال المؤتمر الوزاري لحفظ السلام الذى عقد فى الأمم المتحدة في مارس 2019 بزيادة عدد حفظة السلام من السيدات فى وحدات الشرطة المشكلة بنسبة 10% خلال عام 2020.

جاء ذلك خلال إطلاق مؤتمر أعمال "مؤتمر المرأة والسلام العالمي" تحت شعار "التحديات الراهنة في الإطار العربي"، والذي اقيم بالأمانة العامة للجامعة العربية بحضور كل من السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشئون الاجتماعية، محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق ورئيس مركز "شاف"، الدكتورة مايا مرسي ورئيس المجلس القومي للمرأة، الدكتور زين السادات ورئيس مجلس أمناء مؤسسة التضامن المصري والعربي والأفريقي.

مصر من بين 103 دولة موقعة على الاتفاق التطوعي

وأضافت مايا مرسي ان مصر من بين 103 دولة موقعة على الاتفاق التطوعي مع الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الالتزام بالقضاء على الاستغلال والاعتداء الجنسيين، وان مصر تقدمت في عام 2016 بقرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بهدف استحداث بند بعنوان "الاستغلال والاعتداء الجنسيين: تنفيذ سياسة عدم التسامح بعمليات الأمم المتحدة"، وفي عام 2017 طرحت مصر قراراً تحت هذا البند، حول الإجراءات التي تتخذها الأمم المتحدة بشأن منع جرائم الاستغلال والاعتداء الجنسيين.

لافتة إلى أن مصر حفظت على سجل قوي في مجال منع الاستغلال والانتهاك الجنسيين والتصدي لهما، حيث تضمن وزارة الداخلية حصول جميع أفراد حفظ السلام المساهمين فيها على تدريبات حول اعتبارات تمكين المرأة والمسواة بين الجنسين ومعايير السلوك والانضباط، كما ينفذ المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة الداخلية برنامجًا تدريبيًا بعنوان “المرأة والنزاعات المسلحة” حيث ركز على الأطر والآليات المختلفة المتعلقة بحماية ومشاركة المرأة أثناء وبعد النزاعات المسلحة.

تضمن المؤتمر تكريم السفيرة الدكتورة هيفاء ابو غزالة لجهودها فى الاهتمام بقضايا المرأة، وأيضا تم تكريم الدكتورة مايا مرسي، حيث قام السفير محمد العرابي بتكريمها بإهدائها درع المؤسسة تقديراً لجهودها في خدمة قضايا المرأة ، وخاصة أنها تمثل المرأة المصرية والعربية في المحافل الدولية.



