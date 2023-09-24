مايا مرسي: انتشار الجوع ينخفض عندما تقود المرأة عملية توزيع الأغذية

قالت الدكتور مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة إن الدراسات تشير إلى انخفاض معدل انتشار الجوع عندما تعطي المرأة القيادة في توزيع الأغذية، كما يؤدي تضمين المرأة في لجان المياه والبيئة والتنمية إلى خفض من احتمالات اضطرار المرأة والفتاة للسير لمدة تزيد على 60 دقيقة في الاتجاه الواحد للوصول إلى مياه الشرب، مؤكدة أن مصر تضع أجندة المرأة والسلم والأمن في قلب جهودها ومساعيها الدولية والأقليمية لتحقيق السلام، وذلك فى ضوء توفر الإرادة السياسية القوية والالتزام الصادق بتمكين المرأة والفتاة.

جاء ذلك خلال إطلاق مؤتمر أعمال "مؤتمر المرأة والسلام العالمي" تحت شعار "التحديات الراهنة في الإطار العربي"، والذي اقيم بالأمانة العامة للجامعة العربية بحضور كل من السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشئون الاجتماعية، محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق ورئيس مركز "شاف"، الدكتورة مايا مرسي ورئيس المجلس القومي للمرأة، الدكتور زين السادات ورئيس مجلس أمناء مؤسسة التضامن المصري والعربي والأفريقي.

قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالمرأة والسلم والأمن

وأوضحت مايا مرسي أن قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالمرأة والسلم والأمن، والاتفاقيات الدولية "سيداو" تعد نقطة الانطلاق والاعتراف الفعلي من قبل مجلس الأمن بدور المرأة في هذا المجال ، حيث حث هذا القرار كل من مجلس الأمن، والأمين العام، والدول الأعضاء وجميع الأطراف الأخرى على اتخاذ التدابير اللازمة المتعلقة بمشاركة المرأة في عمليات صنع القرار والعمليات السلمية والأخذ بدمج احتياجات المرأة والفتاة في التدريب وحفظ السلام وحماية المرأة ، لافته أن ذلك يرجع لكون المرأة أحد أبرز الأطراف التي تعاني من تداعيات وويلات الحروب والنزاعات المسلحة .

تضمن المؤتمر تكريم السفيرة الدكتورة هيفاء ابو غزالة لجهودها فى الاهتمام بقضايا المرأة، وأيضا تم تكريم الدكتورة مايا مرسي، حيث قام السفير محمد العرابي بتكريمها بإهدائها درع المؤسسة تقديراً لجهودها في خدمة قضايا المرأة ، وخاصة أنها تمثل المرأة المصرية والعربية في المحافل الدولية.

وقالت رئيسة المجلس القومي للمرأة انه مازال هناك اعتقاد سائد بأن سعى المرأة لنيل حقوقها فى جميع المجالات الأخرى هو من سبيل الرفاهة والرغبة في تحقيق المساواة مع الرجل فقط ، ولكن حقيقة الأمر إن جوهر سعى المرأة وراء حقوقها لرغبتها الحقيقية فى عرض أراءها وأفكارها ووجهات نظرها وتضمين احتياجاتها فى جميع الأمور والمجالات التي في الأصل هى طرف أساسي فيها، متابعة أنه فى حالة الحرب والنزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية والبيئية تكون المرأة هي الطرف الاكثر معاناة من ويلاتها لما يترتب عليها من الاضطرار للنزوح ، وفقدان المسكن والأملاك، والتفكك الأسري والعنف الجنسي ، وغيرها الكثير من أشكال المعاناة ، وهو ما يستدعي وجود المرأة على طاولة المفاوضات.