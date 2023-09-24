الأهلي يتقدم على سانت جورج في الشوط الأول بأقدام الشحات

تقدم الأهلي أمام نظيره سانت جورج بهدف نظيف في الشوط الأول، خلال المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأحد على ستاد القاهرة الدولي في لقاء الذهاب بدور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.



سجل حسين الشحات الهدف الأول في الدقيقة 29 بعد مراوغة رائعة للاعب سانت جورج، قبل أن يسددها على يسار حارس الفريق الاثيوبي وتسكن الشباك.



في الدقيقة 35 تصويبة رائعة من إمام عاشور لاعب الأهلي يتصدى لها حارس سانت جورج لتخرج إلى ركلة ركنية.

بعدها في الدقيقة 37 تمريرة من محمود كهربا إلى عبدالمنعم الذي يضربها بغرابة وتضيع لتخرج إلى ضربة مرمى لصالح الفريق الاثيوبي.



تشكيل الأهلي ضد سانت جورج:



في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وعلي معلول.

في خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور وبيرسي تاو وحسين الشحات.

في خط الهجوم: محمود كهربا.

مقاعد البدلاء:

ياسر إبراهيم وصلاح محسن وأحمد عبد القادر ومحمد الضاوي كريستو ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.

تشكيل سانت جورج:

في حراسة المرمى: باهرو ريجاسا

الدفاع: رمضان محمد - إدوين فريمبونج - أمانويل مينجيشا - هانوك جيربا

الوسط: داويت أليمو - ناتانلي زيليكي - كوامي فريمبونج

الهجوم: أمانويل إندايل - أبيل تالاهون - تيجانو دامي

