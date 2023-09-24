الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية يساندان السيسي في الانتخابات الرئاسية

اجتمع مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وبحضور رؤساء الاتحادات الإقليمية بالمحافظات ورؤساء الاتحادات النوعية المركزية .

ناشد جميع الحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالترشح لفترة رئاسية جديدة لاستكمال ما بدأه من انجازات واستكمال المشوار لبناء الجمهورية الجديدة لتحقيق تطلعات وأمال الشعب المصري في مستقبل أفضل في مختلف المجالات من أجل بناء دولة قوية تلبى احتياجات شعبها .

وقد اتفق الحضور على تدشين مبادرة ( إنزل شارك مصر الأهم )، لرفع الوعي بأهمية مشاركة المواطن في الانتخابات الرئاسية القادمة وأن ذلك واجب وطني وحق دستوري و التأكيد على الظروف الحالية التي تمر بها الدولة المصرية والمتغيرات العالمية والرد على الشائعات والأكاذيب التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار التي تتمتع به الدولة المصرية.

وتتضمن خطة عمل المبادرة :

عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات بجميع محافظات مصر للتوعية والحث على أهمية المشاركة في الإدلاء بالأصوات في الانتخابات الرئاسية من أجل دعم الاستقرار والأمن.

شرح اختصاصات ومهام رئيس الجمهورية والتي نص عليها الدستور .

تقديم المعلومات عن الجداول والمقرات الانتخابية وتقديم التسهيلات للمواطنين وخاصة كبار السن وذوى الإعاقة لتمكينهم من الوصول إلى اللجان الانتخابية .

والاتحاد العام يعمل بالتعاون مع الشركاء في المبادرة بجميع محافظات مصر .