تكريم هالة صدقي بمهرجان المرأة بأمريكا عن "جعفر العمدة"

كشفت الفنانة هالة صدقي عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام، عن تكريمها من مهرجان المرأة بأمريكا عن دورها في مسلسل جعفر العمدة.

ونشرت هالة صدقي فيديو لها أثناء التكريم معلقة: «أمريكا وأوروبا والجاليات العربية وتكريم خاص من مهرجان المرأة بأمريكا».

وكانت حصدت الفنانة هالة صدقي على جائزة أفضل ممثلة عربية في الدراما المصرية عن مسلسل جعفر العمدة في الموريكس دور، ويقام توزيع الجوائز حاليا في لبنان.

حيث نشرت الصفحة الرسمية للموريكس دور عبر موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، صورة لهالة صدقي خلال تسلم الجائزة مصحوب بتعليق: «هالة صدقي أفضل ممثلة عربية في الدراما المصرية عن جعفر العمدة».

وكانت انطلقت أولي مشاهد مسلسل “كتف قانوني” بطولة النجمة هالة صدقي، وذلك داخل الشيخ زايد.

ويخوض الفنان عمروِ عبد الجليل، بطولة جديدة فى عالم الفن حيث يشارك فى فيلم “كتف قانوني” بطولة النجمة هالة صدقي، ومن المقرر بدء فريق العمل التصوير خلال الفترة المقبلة.

يضم الفيلم عددًا كبيرًا من نجوم الكوميديا أبرزهم: هالة صدقي، سيد رجب، كريم عفيفي، محمد رضوان، شيرين رضا، وعدد آخر من الفنانين، والعمل يضم عدد كبير من ضيوف الشرف أبرزهم: إلهام شاهين، يسرا، والعمل من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي وإخراج سامح عبد العزيز، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

الأجهر

وكانت آخر أعمال عمرو عبد الجليل هو مسلسل الأجهر، وعرض المسلسل في السباق الرمضاني 2023، وضم عدد كبير من النجوم أبرزهم: عمرو سعد، ناهد السباعي، درة، سيد رجب، محمود قابيل، أنوشكا، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف ورشة ملوك وإخراج ياسر سامي.

وكانت فازت النجمة هالة صدقى بجائزة لجنة التحكيم الخاصة فى حفل توزيع جوائز مهرجان القاهرة للدراما فى العلمين الجديدة، وذلك عن دور "صفصف" فى مسلسل "جعفر العمدة".

ويستضيف مهرجان القاهرة للدراما، برئاسة الفنان الكبير يحيى الفخرانى، في دورته الثانية الاستثنائية، النسخة الأولى من احتفالية Starscrapers Awards، والمقامة بـ North Square Mall في مدينة العلمين الجديدة، تحت عنوان "60 سنة دراما" للاحتفال بمناسبة مرور 60 عامًا على إنتاج وإذاعة أول عمل درامي مصري، وتأتى النسخة الثانية من المهرجان مع بعض الاختلافات عن الدورة الأولى التي أقيمت العام الماضى.

وتشهد النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما بعض التطويرات عن الدورة الأولى، حيث تضم كل المسلسلات التي تم تقديمها على مدار العام، وليس خلال موسم رمضان فقط، فضلًا عن استحداث جوائز باسم الجمهور بجانب الجوائز الأساسية التي تختارها لجنة التحكيم التي تضم المخرج جمال عبد الحميد، وتضم في عضويتها النجم كريم عبد العزيز، والنجمة إلهام شاهين، والناقد طارق الشناوي، والكاتب عبد الرحيم كمال.

وأتاح القائمون على مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية مشاركة الجمهور في اختيار 8 جوائز متعلقة بالممثلين والأعمال، وجاءت فئات الجوائز بتصويت الجمهور كالتالى: أفضل ممثل دور أول، أفضل مسلسل، أفضل ممثلة دور أول، أفضل ممثل دور ثانٍ، أفضل مخرج، أفضل ممثلة دور ثان، أفضل وجه صاعد، جائزة أفضل مؤلف عمل درامي.

وكان أشاد النجم محمد رمضان بتعاونه مع الفنانة هالة صدقي فى مسلسل “جعفر العمدة:”، مؤكدًا أنها من أعظم النجمات في الوسط الفني. ووجه رسالة لها خلال حفله الغنائى الذى أقيم أمس في الساحل الشمالى، مؤكدًا أن "اللى مامثلش مع صفصف كأنه مامثلش قبل كده".

محمد رمضان وهالة صدقي:

نشرت هالة صدقي، فيديو عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة من إحدى حفلات محمد رمضان، الذي خاطبها أمام الحضور بقوله: "أمي حياتي يا صفصف"، لترد عليه مازحة بصوت عالٍ “قلب أمك”.

وعلقّت هالة صدقي على الفيديو الذي نشرته عبر إنستجرام، لترد على كلمات محمد رمضان بقولها: حبيبي أنا فرحانة بيك وبنجاحك وبتعبك يا حبيب قلب هالة وصفصف، وحشتني، الجمهور نادى عليه قالوله أمك هنا.

وكان تصدر مسلسل جعفر العمدة، تريندات محرك البحث العالمي “جوجل”، وذلك بعد الإعلان عن تقديم الجزء الثاني من العمل بالموسم الرمضاني 2024 المقبل.

تفاصيل مسلسل جعفر العمدة:

تدور أحداث المسلسل حول جعفر العمدة، الذي يمتلك عدة شركات للمقاولات، ويدخل في صراعات عدة مع منافسيه، وبالرغم من زواجه بثلاث نساء؛ إلا أنه يقرر الزواج من عايدة التي تنشأ بينها وبين جعفر العديد من المفارقات تضعهما على المحك.

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

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