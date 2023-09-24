وظائف خالية لجميع المؤهلات بمرتبات مجزية

يبحث قطاع كبير من الشباب عن وظائف خالية بمرتبات مناسبة، توفر لهم حياة كريمة، حيث تعلن وزارة العمل كل فترة عن وظائف خالية عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي.

وظائف خالية للشباب

وأفادت وزارة العمل بأنه سيتم تنظيم ملتقى توظيف بمديرية العمل بمحافظة البحر الأحمر لإعلان وظائف خالية للشباب من الجنسين، يوفر 690 فرصة عمل في كافة التخصصات الفندقية، وفرتها 48 منشأة سياحية في مدن الغردقة، وسفاجا، ومرسى علم، والقصيرالفرص متاحة لجميع الأعمار والمؤهلات، وغير حاملي المؤهلات والخبرة من سن 18 وحتى 50 سنة.

التخصصات المطلوبة

حداد الوميتال، وقاطع زجاج وميكانيكي، وتبريد وتكييف، ومهندسين ، وبيطري، ولغات إنجليزي وروسي وإيطالي وروماني وتشيكي وألماني، ومدير سلامة الغذاء، ومدير إشراف داخلى، وشيف إيطالي، وحلوانى، وموظف استقبال، ومشرف حجز، ومنقذ شاطئ، ومدير مطعم.

وطباخ، ومساعد طباخ، وجناينى، ومساعد كبير مهندسين، وموظف علاقات نزلاء، ومنسق تدريب، ومضيف، ومشرف غرف، وأفراد أمن، وعامل سكن، ومشرف استلام، ومراجع ليلي، محاسب أول، ومساعد مدير مشتريات، ومدير مشتريات، ومدير تدريب، ومدير ليلى، ومدير نشاط رياضى، ومساعد مدير مكافحة آفات، وفنى غلايات، وبحار، وموظف مدفوعات، وموظف خدمة عملاء، وعامل تجهيز وتحضير، وفني حمامات سباحة، وذلك في العديد من الفنادق والمنشآت السياحية الكبري العاملة بمدينة الغردقة، وسفاجا، ومرسي علم التابعين للمحافظة كما هو موضح بالجدول المرفق بالبيان:

وأوضحت وزارة العمل أن شركة "الشرق الأوسط للخدمات الفنية" توفر عددًا من فرص الوظائف الخالية.

الشروط

- أن يكون المتقدمين حاصلين على مؤهلات عُليا أو متوسطة وذلك حسب المهنة المطلوبة

- خبرة 3 سنوات

- أن تتراوح أعمارهم بين 25 و35 عامًا، وذلك في هذه التخصصات:

1 سكرتيرة، براتب 4500 جنيه- وظائف خالية لـ عدد 2 فني كهرباء، براتب 4500 جنيه.

2 فني ميكانيكا، براتب 4500 جنيه.

2 مهدنس ميكانيكا – كهرباء، براتب 6000 جنيه.

2 مهندس ميكاترونيكس، براتب 6000 جنيه.

1 محاسب من الجنسين (خبرة محاسبة ضرائب)، براتب 4500 جنيه.

وفقًا لنشرة التوظيف، فإن شركة «جي إس لخدمات الحراسة» توفر عدد 100 فرص وظائف خالية لـ فرد أمن، شريطة أن يكونوا حاصلين على مؤهل فوق المتوسط، ولا تقل أعمارهم عن 20 عامًا ولا تزيد عن 45 عامًا، وذلك براتب 4000 جنيه مع توفير سكن وإقامة، على أن تكون مواقع العمل في العين السخنة (بورتو السخنة)، وكموبند بالتجمع الخامس.

وظائف خالية للشباب

أعلنت مديرية العمل بالقليوبية عن فرص عمل بالقطاع خاص والتقديم عليها عبر مديرية القوى العاملة بالقليوبية.

- عدد 10 صانع أحزية جزمجي كوتشي رجالي وحريمي بمصنع زرزور وشركائه لتصنيع الأحذية بالقليوبية العبور.

- عدد 400 عامل مخزن بشركة جاست اتش آر بمدينة نصر أمام النادي الأهلي.

- عدد 20 عامل نجار أثاث بمصنع قباني للأثاث والصناعات الخشبية بالعبور المنطقة الصناعية.

- عدد 20 عامل نجار تركيبات بمصنع قباني للأثاث والصناعات الخشبية بالعبور المنطقة الصناعية.

- عدد 10 عامل مساعد نجار بمصنع قباني للأثاث والصناعات الخشبية بالعبور المنطقة الصناعية.

- عدد 2 محاسب بمصنع قباني للأثاث والصناعات الخشبية بالعبور المنطقة الصناعية.

- عدد 17 عامل بمصنع ايه اف زد للتصنيع بالقليوبية شبين القناطر.

- عدد 50 عامل بمصنع العربية للخزف سيراميكا ريماس بالقليوبية أبو زعبل.

- عدد 4 عامل بالشركة الكندية لصناعة الأسفنج بالقليوبية العبور.