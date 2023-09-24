الأحد 24 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وظائف خالية في محافظتي البحيرة والمنيا.. أعرف التفاصيل

وظائف شاغرة
وظائف شاغرة

وظائف شاغرة، أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة، وذلك في بعض المحافظات، من خلال ملتقى توظيفي بهدف توظيف أكبر عدد من الشباب، حيث إنها عبارة عن مجموعة من الشركات الخاصة المشاركة في هذه الملتقيات.

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وأشارت وزارة الشباب والرياضة، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، إلى أن هناك إحدى الشركات في مدينة المنيا، والتي تطلب للتعيين مجموعة من المتخصصين في الوظائف في ملتقى التوظيف بالمنيا.

وظائف متاحة في ملتقى التوظيف بالمنيا

  • أخصائي تمويل.
  • مسؤول مبيعات داخلي.
  • مسؤول خدمات مالي.

 

ويمكن التقديم ومعرفة كافة الشروط والتفاصيل عبر الرابط التالي من هنــــا، حيث إنه وقبل الاشتراك في هذا الملتقى التوطيفي سيكون هناك فترة تدريبية بمديرية الشباب والرياضة في محافظة المنيا.

 

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة، أن هناك ملتقى التوظيف بالبحيرة، وبه عددًا من الموظفين لشغل عدد من الوظائف، والتي تكون مجموعة من الوظائف:

  • مهندس كهرباء لماكينات التعبئة.
  • فني تشغيلات ماكينات كهرباء.
  • خريجي كلية الألسن.
  • خريجي زراعة إنجليزي.
  • خريجي زراعة قسم كيمياء مبيدات.
  • خريجي علوم.
  • سكرتيرة.

 

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