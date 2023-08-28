وظائف أمن ومندوبي مبيعات.. أخر موعد للتقديم في وظائف الشباب والرياضة

تصدر بحث المصريون خلال الساعات القليلة الماضية عن الوظائف الشاغرة سواء في الجهات الحكومية أو الاعلانات بالقطاع الخاص، ومنها وزارة الشباب والرياضة التي أعلنت عن توفر عدد من الوظائف في إحدى الشركات التابعة لها، وذلك من خلال مبادره توظيف مصر بالتعاون مع ميكروسوفت ومؤسسة كير للتنمية عن اليوم المفتوح للتوظيف لشركة أسواق عبدالعزيز بمركز شباب التجمع الخامس، والذي سيتوفر خلاله عددًا من فرص الوظائف الخالية.

التخصصات المطلوبة في وظائف وزارة الشباب والرياضة

وأوضحت الوزارة التخصصات المطلوبة في فرص الوظائف الخالية، منوهة إلى أنها تتمثل في الآتي:

- مديرين فروع.

- بائع اجهزه كهربائيه ومنزلية.

- كاشير.

- كنترول تسليم أجهزة.

- مندوب تسليم أجهزة.

- خدمة عملاء.

- عمال خدمات.

- أمن.

- عمال مخازن.

- سائقي باصات"يشترط رخصه أولى وثانية"

مميزات الوظائف الشاغرة التابعة لوزارة الشباب والرياضة

وذكرتوزارة الشباب والرياضة أن فرص الوظائف الخالية التي تتوفر أماكن العمل بها في القاهرة والتجمع الخامس وبدر ومدينة نصر، يحصل المقبولين بها على عددًا من المزايا والتي تضمن الآتي:

- تأمين طبي واجتماعي.

- فرص للترقي.

- إجازات سنوية.

شروط القبول في الوظائف الشاغرة التابعة لوزارة الشباب والرياضة

وبالنسبة للشروط التي يجب توافرها في المتقدمين، فأوضحت الوزارة في الإعلان أنه يشترط على الراغبين في التقدم لشغل الوظائف الخالية أن يتمتعون بالآتي:

- يُقبل المتقدمين الحاصلين على جميع المؤهلات.

- التفرغ التام.

- ذكور فقط.

- خبرة وبدون.

طريقة التقديم لـ الوظائف الشاغرة التابعة لوزارة الشباب والرياضة

على الراغبن في التقديم لـ الوظائف الخالية ملء هذه الاستمارة، ثم الحضور اليوم المفتوح للتوظيف يوم الإثنين الموافق 4 سبتمبر2023 من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 3 مساءًا، بمركز شباب التجمع الخامس.