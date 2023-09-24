بث مباشر ( يلا شوت ) مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الإسباني

بث مباشر ( يلا شوت ) مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الإسباني ، سيكون ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو مسرحًا لمباراة كبيرة ومثيرة يوم الأحد الموافق 24 سبتمبر الحالي، حيث ستشهد الصراع الكروي بين فريق ريال مدريد ومنافسه اللدود فريق أتلتيكو مدريد. تأتي هذه المواجهة في إطار الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني لموسم 2023-2024.

بالنظر إلى أهمية هذه المباراة، يترقب عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم هذا الصراع الرائع بين الفريقين الإسبانيين الكبيرين. يتطلع فريق ريال مدريد إلى تحقيق الفوز واستقبال النقاط الثلاث كاملة، بينما يتسعى فريق أتلتيكو مدريد للانتصار وتحقيق فوزٍ هام في هذه المواجهة.

هذه المباراة ستكون مناسبة رائعة لمحبي الرياضة ومشجعي الفريقين لمتابعة الأكشن والإثارة على أرض الملعب. فلا تفوتوا هذه المباراة المثيرة واستمتعوا بلحظات كروية لا تُنسى.

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في الختام، يجدر بالذكر أن مباراة الديربي مدريد لا تعني الكثير فقط لمشجعي الفريقين، بل لعشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم، حيث يمكن للجميع الاستمتاع بجمال اللعبة والتنافس الشديد في هذا اللقاء الرائع.

توقيت بداية مباراة ريال مدريد ضد اتلتيكو مدريد اليوم

وتنطلق مباراة ريال مدريد ضد اتلتيكو مدريد في الدوري الاسباني يوم الاحد الموافق 24 من شهر سبتمبر الجاري في تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت موريتانيا ، 8:00 مساء بتوقيت تونس والمغرب والجزائر ، 9:00 مساء بتوقيت السودان وليبيا ، 10:00 مساء بتوقيت مصر والسعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن ولبنان وفلسطين والأردن والصومال وسوريا ، 11:00 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد اتلتيكو مدريد الان بدون تقطيع

وتنقل مباراة ريال مدريد ضد منافسة اتلتيكو مدريد مساء يوم الاحد الموافق 24 من شهر سبتمبر الجاري ، وذلك ضمن إطار منافسات الاسبوع 6 ضمن بطولة الدوري الاسباني موسم 2023 – 2024 ، وتنقل المباراة عبر قناة بي ان سبورت 3 ، وتنقل احداث المباراة بصوت المعلق الرياضي حفيظ دراجي.