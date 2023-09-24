مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني الأحد 24 سبتمبر 2023

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني الأحد 24 سبتمبر 2023 ، ومباراة الديربي مدريد تُعد واحدة من أبرز المواجهات في عالم كرة القدم الإسبانية، وربما في عالم كرة القدم بأسره. إنها تجمع بين فريقين من أعرق وأنجح الأندية في تاريخ اللعبة، ريال مدريد وأتلتيكو مدريد. تعتبر هذه المباراة من أكثر المباريات توقعًا وإثارة، حيث يلتقي فيها الجاران والمنافسان التقليديان في العاصمة الإسبانية مدريد.

الديربي مدريد ليس مجرد مباراة عادية، بل هو تجربة رياضية وثقافية فريدة من نوعها. تجمع هذه المواجهة بين جماهير ضخمة ومتحمسة من الجانبين، وتحمل معها تاريخًا طويلًا من المواجهات النارية واللحظات الأسطورية. يُعتبر الديربي مدريد أحد أهم العروض الرياضية في العالم ومناسبة ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة بشغف.

من جانب ريال مدريد، يسعى الفريق للعودة إلى صدارة ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز منافسه برشلونة في الجولة السابقة، ومن الواضح أن هذه المباراة ستكون فرصة ذهبية لتحقيق ذلك. أما أتلتيكو مدريد، فإنه يسعى لتحقيق الفوز وإبقاء منافسيه بعيدين والمحافظة على مكانته في الصدارة.

بصفتها مناسبة رياضية عظيمة، يمكننا أن نتوقع مشاهدة مباراة مثيرة ومثيرة، حيث ستكون القوة والمهارة والعاطفة هي العناصر الرئيسية في هذا اللقاء. إنها فرصة لرؤية نجوم اللعبة في أفضل أوقاتهم والاستمتاع بمهاراتهم وأهدافهم الرائعة.

في الختام، يجدر بالذكر أن مباراة الديربي مدريد لا تعني الكثير فقط لمشجعي الفريقين، بل لعشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم، حيث يمكن للجميع الاستمتاع بجمال اللعبة والتنافس الشديد في هذا اللقاء الرائع.

موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الإسباني 2023/2024

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، منافسه فريق أتلتيكو مدريد، وذلك في المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد الموافق 24 سبتمبر الجاري، ضمن مواجهات الجولة السادسة من الدوري الإسباني موسم 2023/2024، على أن يستضيف ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو، ديربي مدريد اليوم، بين كلًا من ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

وأعلنت الليجا الإسبانية، موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الإسباني، لتنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، فيما يبدأ كلاسيكو مدريد اليوم في تمام الساعة الثامنة مساءً، بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

ويسعى الريال إلى استمرار الفوز وحصد النقاط، بعد تحقيق 5 انتصارات متتالية، هذا إلى جانب فوزه في لقاء يونيون برلين بدوري الأبطال، مما جعل الملكي الفريق الوحيد الذي فاز بجميع مبارياته خلال الموسم الحالي حتى الآن في مختلف دول العالم، وبالتالي يحتل ريال مدريد المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني 2023/2024، برصيد 15 نقطة من أصل 5 مباريات لعبها الريال، فيما يأتي فريق أتلتيكو مدريد في المركز السابع بواقع 7 نقاط فقط.

اضغط هنا لمشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بث مباشر

اضغط هنا لمشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بث مباشر

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الإسباني

تترقب الجماهير انطلاق كلاسيكو مدريد، لذا يبحثون عن القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الإسباني 2023/2024، والتي سوف تنقلها بث مباشر، مجموعة قنوات بين سبورت القطرية، باعتبارها الحاصلة على حقوق إذاعة جميع مباريات الليجا الإسبانية، للعملاء التابعين لها داخل نطاق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على أن تنقل بشكل محدد مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم، عبر تردد beIN Sports HD 3 التالي.

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حكم مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم

أسندت لجنة حكام الدوري الإسباني 2023/2024، إدارة ديربي مدريد اليوم، إلى الحكم خافيير ألبيرولا روخاس، لتكون هذه المباراة أول لقاء يديره بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، هذا إلى جانب تعيين الحكم كوادرا فرنانديز كحكم لتقنية الفيديو.