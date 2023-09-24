أسامة ربيع يشيد بقناة السويس الجديدة.. تكلفتها عادت بعد 6 أشهر

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن قرار بناء قناة السويس الجديدة صعب، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي لم يتوان في اتخاذ هذا القرار وبناء القناة الجديدة.



أضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى عبر برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أن الجدول الزمني لبناء القناة الجديدة كان 3 سنوات، إلا أن الرئيس السيسي، أمر بالانتهاء منه خلال سنة واحد، مبينًا أن تكلفة بناء القناة الجديدة عادت بعد 6 أشهر فقط.

مشروع بأيادٍ مصرية:



شدد على أن صعوبة المشروع كانت تكمن في الأرض الجبلية عمليات الحفر، موضحًا أن القرار كان صعبًا وتم إنجاز المشروع بأيادٍ مصرية.



ورد رئيس هيئة قناة السويس على أنباء الممر الاقتصادي الدولي الجديد، مؤكدًا أنه من الصعب أن يكون هناك بدائل لقناة السويس وهو ما تم في حادث السفينة إيفر جيفن ووجود سفن عالقة لم تتحرك.

تحديث أسطول الصيد:

لفت إلى أن هناك اهتمامًا بتطوير وتحديث أسطول الصيد المصري من قبل القيادة السياسية، لافتًا إلى أن مشروع تحديث أسطول الصيد المصري يتم ببناء 24 مركب صيد.



وواصل أن هيئة قناة السويس هيئة عالمية لابد من أن تمتلك القدرات، لافتًا إلى أنه يتم الإعداد لعدد من المشروعات خاصة بالمجرى الملاحي سيتم عرضها على الرئيس السيسي خلال الفترة المقبلة.



ولفت إلى أن العمل الآن في قناة السويس هو مرور أكبر مسافة غطس في العالم وهي 18.5 متر، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل بشكل جاد في مارينا اليخوت في 3 محافظات وهي (السويس - بورسعيد - الإسماعيلية)، مشيرًا إلى أن هذا الاتجاه يضع تلك المدن على الخريطة السياحية.

وأكد أن تطوير مارينا الإسماعيلية ومارينا بورسعيد والسويس، يأتي ضمن تنفيذ استراتيجية طموحة لاستمرار مشروعات التطوير بالمجرى الملاحي لقناة السويس.