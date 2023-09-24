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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

"ولا بختار".. أحمد حاتم يطلق أحدث أغانيه لفيلمه الجديد حسن المصري

فيلم حسن المصري
فيلم حسن المصري

اطلق الفنان أحمد حاتم، الأغنية الرسمية لفيلمه الجديد "حسن المصري" وتحمل اسم "ولا بختار" بصوت المطرب على لوكا.

ومن المقرر طرح الفيلم في دور العرض السينمائي 4 أكتوبر المقبل.

أحداث فيلم "حسن المصري"

ويتتبع الفيلم قصة "حسن المصري"، وهو مسئول حراسات خاصة يسافر إلى حبيبته في لبنان هربا من الماضي، ويعمل في شركتها للحراسة والتأمين، ليتورط بعدها مع أحد أكبر تجار السلاح ويخوض مهمة انتحارية.

حسن المصري 

أبطال فيلم "حسن المصري"

ويقوم ببطولة الفيلم النجوم أحمد حاتم، لينا صوفيا، دياموند بو عبود، مراد مكرم، فريال يوسف. والفيلم قصة نورا لبيب، سيناريو وحوار سمر طاهر ومن إخراج سمير حبشي، وبجانب شركة أفلام مصر العالمية يشارك في إنتاج الفيلم شركات نيوسينشري، سينرجي، يونايتد بروس ستوديوز، وأوسكار للتوزيع ودور العرض.

https://youtu.be/k-_wi2qmzxE?si=aIvoVBUOLvY8zS_E

على جانب آخر، بدأ أحمد حاتم تصوير فيلمه الجديد "حدوتة الأيام الباقية"، ويشاركه في بطولته كارمن بصيبص ومريم الخشت ومراد مكرم ومن تأليف محمد صادق، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج أحمد السبكي.

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