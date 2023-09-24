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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

ياسمين رئيس تغير جلدها بشخصية وردة في "الفستان الأبيض"

ياسمين رئيس
ياسمين رئيس

تواصل ياسمين رئيس حالياً تصوير مشاهدها في فيلمها " الفستان الأبيض" وقالت ياسمين "أقوم بدور فتاة تدعي وردة وهي تعمل عاملة بمطعم وجبات سريعة خلال أحداث الفيلم".

ياسمين رئيس

أحداث فيلم "الفستان الأبيض"

تدور أحداث فيلم "الفستان الأبيض" في إطار من الدراما حول وردة من حي فقير التي توشك على الزواج، لكن يُتلف فستان زفافها في نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة في القاهرة مع بنت خالتها للبحث عن فستان آخر".

وقد احتفلت أسرة فيلم الفستان الأبيض مؤخراً بعيد ميلاد  ياسمين رئيس حيث فاجأها فريق العمل خلال تصوير مشاهدها في اللوكشن. فيلم "الفستان الأبيض" بطولة ياسمين رئيس ومن إخراج وتأليف جيلان عوف.

أبطال فيلم "الفستان الأبيض"

وقد نافست ياسمين رئيس مؤخرًا بفيلم أنا لحبيبي في دور العرض المصرية والعربية، والذي تدور أحداثه حول قصة حب رومانسية تعيشها ليلى (ياسمين رئيس) ولكن الكثير من الصعوبات تواجهها من أجل استمرار هذه العلاقة، وبجانب ياسمين رئيس يشارك في الفيلم النجوم كريم فهمي، محمد الشرنوبي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، وهو من تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.

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