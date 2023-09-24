صانعة المحتوى شاهي موسى تكشف خطورة التكنولوجيا والوسائط الرقمية على الأطفال

في عالم تطورت فيه وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت بشكل كبير، باتت تربية الأطفال تتضمن تحديات جديدة ومعقدة للآباء والأمهات. ومن بين هؤلاء الأشخاص الذين يسلطون الضوء على هذه التحديات ويعملون على نشر الوعي حولها هي شاهي موسى، صانعة المحتوى الشهيرة على منصات التواصل الاجتماعي.

‎قد تبدأ القصة بمشاهدة متابعي شاهي لفيديوهاتها على وسائل التواصل الاجتماعي وتعليقاتهم، ولكنها تأخذ منعطفًا غير متوقعًا عندما تلقت رسائل من متابعين آخرين يشتكون من سلوك غير مألوف لأطفالهم. هؤلاء الآباء والأمهات شاركوا مع شاهي قلقهم حيال تصرفات أبنائهم، والتي أشير إليها على أنها تتضمن مشاهدة محتوى غير مناسب لأعمارهم في المحتوى الخاص بالأطفال وهو ما أثار غضب الآباء والأمهات.

‎بدأت شاهي موسى بالبحث والتحقق من هذه القضية، وسرعان ما اتضح أنها ليست قضية منفردة. بدأت تستلم رسائل أخرى من آباء وأمهات يعانون من نفس المشكلة. تضمنت الرسائل أيضًا تقارير عن ازدياد الحوادث والمواد غير المناسبة على الإنترنت، وحتى حالات اعتداء جنسي على الأطفال.

‎بدأت شاهي بنشر رسائلها على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث دعت إلى ضرورة تفعيل الوعي بمخاطر الوسائط الرقمية على أطفالنا. وتؤكد أهمية التواصل المفتوح بين الأهل والأبناء حول هذه القضايا الحساسة.

‎شاهي تشدد على أن تربية الأطفال في عصر الوسائط الرقمية تحتاج إلى مزيد من الاهتمام والوعي. وتحث المجتمع والمدارس على توعية الأطفال بمخاطر الإنترنت وكيفية التصدي لها.

‎شاهي موسى، هي واحدة من أبرز الشخصيات في عالم صناعة المحتوى على الإنترنت. بصفتها مؤثرة مشهورة، لم تكتفِ بمشاركة مقاطع فيديو ترفيهية ونصائح جمالية فقط، بل أصبحت أيضًا صوتًا قويًا لحماية أطفالنا من التحديات التي يواجهونها في عصر الوسائط الرقمية.

‎في النهاية، تقدم شاهي موسى نموذجًا يلهمنا جميعًا بأهمية استخدام شهرتها لنشر رسائل إيجابية وتوعية الجمهور بالقضايا الاجتماعية المهمة. بفضل جهودها، نأمل أن نستطيع حماية أطفالنا وضمان مستقبلهم الآمن في عالم متغير بسرعة.