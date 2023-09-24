"حقك تعرفي" مبادرة قضايا المرأة المصرية لتقديم التوعية القانونية

أطلقت مؤسسة قضايا المرأة المصرية مبادرة، تحت شعار: "حقك تعرفي" وتنطلق من منصات التواصل الاجتماعي للمؤسسة، بهدف تقديم التوعية القانونية للنساء، حيث تعمل المبادرة على رفع الوعي القانوني لدى النساء والفتيات، من خلال تصحيح المعلومات القانونية المغلوطة لديهن، وأيضا رفع وعيهن بحقوقهن القانونية المختلفة من خلال شرح مبسط للمواد القانونية التي تهم النساء والفتيات بصفة خاصة والأسرة المصرية بشكل عام.

"حقك تعرفي" مبادرة لمؤسسة قضايا المرأة المصرية تهدف تقديم التوعية القانونية

تأتي هذه المبادرة بعدما رصدته الوحدة القانونية ببرنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، من خلال النساء المترددات على الوحدة القانونية حيث رصدت أن المعلومات القانونية لدي الكثير منهن غير صحيحة ومغلوطة، وقد حصلن عليها من خلال متابعتهم لبعض الأعمال الدرامية، أو من خلال المعلومات المتداولة مجتمعيا، ومن هنا قررت المؤسسة العمل على تدشين وإطلاق مبادرة "حقك تعرفي" بهدف رفع الوعي القانوني لدى المرأة المصرية “النساء والفتيات” وتصحيح المعلومات القانونية المغلوطة لديهن على أن تستمر المبادرة في النشر بشكل دوري حول أهم المعلومات القانونية التي تحتاج النساء والفتيات أن تكون على علم بها لتصبح على دراية بحقوقها وتطالب بها.

حقوق المرأة عند تطليقها خلعًا

وبدأت المبادرة بتصحيح معلومة من أكثر المعلومات التي يحدث خلط حولها، وهي أن السيدة التي تم تطليقها خلعا، ليس لها أي حقوق أو نفقة للأطفال وأجر مسكن.. إلخ، وهذه معلومة غير صحيحة، وتتناول "حقك تعرفي" تصحيحها بحسب نصوص القانون، كذلك حق الأم المصرية فى منح الجنسية لأبنائها من زوج غير مصري، وغيرها من المعلومات والحقوق القانونية للنساء وفقا للقوانين والدستور المصري.



"حقك تعرفي" مبادرة لمؤسسة قضايا المرأة المصرية تهدف تقديم التوعية القانونية

"حقك تعرفي" مبادرة لمؤسسة قضايا المرأة المصرية تهدف تقديم التوعية القانونية



