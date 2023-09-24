أفشة وشوبير على مقاعد البدلاء الأهلي لمباراة سان جورج الأثيوبي

يستعد الأهلي لمواجهة سان جورج الاثيوبي في المباراة المقرر إقامتها على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور الـ32 في دوري أبطال أفريقيا.

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وشهدت دكة بدلاء الأهلي تواجد مجدي أفشة، وطاهر محمد وأحمد عبدالقادر.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من: ياسر إبراهيم وصلاح محسن وأحمد عبدالقادر ومحمد الضاوي كريستو ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.

تشكيل الأهلي لمباراة سان جورج الأثيوبي

جاء تشكيل الفريق على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وعلي معلول.

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور وبيرسي تاو وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمود كهربا.

موعد مباراة الأهلي وسان جورج الأثيوبي

تبدأ مباراة الأهلي وسان جورج مساء اليوم الأحد في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة، و8 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، و9 مساء بتوقيت الإمارات.