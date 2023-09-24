حافلة الأهلي تصل ستاد القاهرة استعدادًا لملاقاة سانت جورج

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل إلى استاد القاهرة الدولي، استعدادًا لمواجهة فريق سانت جورج الإثيوبي في ذهاب دور الـ٣٢ من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وحرص السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، على عقد محاضرة للاعبين بفندق الإقامة، راجع خلالها خطة اللعب والمهام المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء.

الاجتماع الفني للمباراة أسفر عن ارتداء الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء، على أن يرتدي حارس المرمى الطاقم الأزرق، فيما يرتدي فريق سانت جورج الطاقم الأصفر والحارس الطاقم الفسفوري.



تشكيل الأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وعلي معلول.

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور وبيرسي تاو وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمود كهربا.