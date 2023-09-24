تقديم الخدمات الطبية لأكثر من 1700 مواطن وإجراء 54 عملية بسوهاج

أعلن الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، عن تقديم الخدمات الطبية العلاجية المجانية بمختلف التخصصات الهامة إلى 1703 مواطن من خلال قافلة طبية تم تنظيمها الأسبوع الماضي، وعلى مدار ثلاثة أيام بالتعاون مع جامعة الإسكندرية مضيفاً انه تم إجراء 54عملية شملت عمليات جراحية، وعمليات رمد وعمل 300 نظارة من خلال القافلة والتي قدمت جميع خدماتها مجاناً.

وأوضح أنه تم تقديم الخدمات الطبية من خلال القافلة في العديد من التخصصات الطبية الهامة والتى شملت العديد من التخصصات الهامة مثل باطنة، أسنان، جلدية، مسالك، رمد، أطفال، عظام، نسا وتوليد، أنف وأذن.

ومن جانبه أشار الدكتور أحمد عبد الكريم وكيل المديرية، إلى أن مستشفي جهينة المركزي استضافت القافلة وكانت تتميز بالنظام وقدمت خدمات طبية متميزة للمواطنين

وقدم النجار، خالص الشكر والتقدير لجميع من ساهم في القافلة من أطباء وأطقم مساعدة على أعلى مستوى . وخص بالشكر اطقم جامعة الإسكندرية لمجهوداتهم بتلك القافلة وتعاونهم المثمر لخدمة المرضي .