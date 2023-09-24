انطلاق مؤتمر المرأة والسلام بالجامعة العربية

تحت شعار التحديات الراهنة في الإطار العربي

انطلق مؤتمر المرأة والسلام تحت شعار التحديات الراهنة في الإطار العربي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الأحد ٢٤سبتمر الجارى والذي نظمته مؤسسة التضامن العربي والأفريقي.

وقال الدكتور زين السادات أمين عام المؤتمر ورئيس مجلس أمناء مؤسسة التضامن المصرى العربي والأفريقي ، أن المرأة تواجه تحديات عديدة في جميع الدول خاصةً في السودان لما يحدث بها من صراع مسلح ،كما واجهت صعوبات في كل من ليبيا والمغرب جراء الإعصار والزلزال المدمرين، متمنياً أن تأخذ المرأة وضعها علي المستويين العربي والأفريقى في السلامة والتنمية .

وأوضحت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية ، أن الجامعة العربية أطلقت العديد من المبادرات الخاصة بالمرأة منها الاستراتيجية الاقليمية للأمن والسلام في نسختها الثانية.

واشارت السفيرة هيفاء أبو غزالة ، وجدنا أهمية وضع برامج واستراتيجية للمرأة العربية للأمن والسلام،وقد حدثنا تلك الاستراتيجية وعملنا علي إنشاء شبكة عربية للأمن والسلام ،كما أنضمت الجامعة العربية للشبكات الموجودة حول العالم والتى عضويتها من سفيرات من وزرات الخارجية من الدول العربية وعقدنا عدة دورات تدريبية حول موضوعات مختلفة تهم المرأة العربية.

وشددت السفيرة هيفاء أبو غزالة ، أن المرأة العربية تستطيع قيادة التفاوض والمساهمة في تحقيق الأمن والتنمية .

وأكدت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة، أن المؤتمر يعقد في ظروف عصيبة فيما يعانيه الوطن العربي من أزمات كان آخرها إعصار ليبيا وزلزال المغرب متقدمه بخالص للعزاء للضحايا والشفاء العاجل للمصابين .متمنيه ان يعم الوطن العربي السلام والاستقرار والرخاء دون نزاعات او حروب .

وأوضحت مايا مرسي ان الطرف الأكبر تضررا من النزاعات المسلحة والحروب هو المرأة ،مشدده علي ضرورة تحقيق حقوقهن خاصة انهن شركاء في المجتمع ويعانين في الحروب من العنف النفسي والجسدى والتفكك الأسرى.

وطالبت بأهمية تواجد المرأة علي طاولة المفاوضات بشكل جاد وليس رمزى من اجل إشراك المرأة في عملية السلام وإعادة الاعمار .

وأوضحت مايا مرسي ، أن مصر وضعت أجندة الامن والسلام في الاستراتيجية الوطنية، كما أكدت الدولة المصرية في مجلس الأمن علي أهمية تعزيز مشاركة المرأة في السلام ومشاركتها في المفاوضات خاصة ان لدينا خبرات نسائية كثيرة.

وأشارت مايا مرسي ، إلى حرص الرئيس السيسي علي انضمام مصر لاتفاقية منع استغلال المرأة في الأمم المتحدة عام ٢٠١٧ والتى تهدف إلى القضاء علي الاستغلال والاعتداء الجنسي للمرأة، كما كلف الرئيس السيسي بإنشاء مركز دولى بهدف دمج الشباب والمرأة في برامج إعادة الاعمار .

واشارت رئيس مجلس القومى للمرأة ، إلى أن هناك امرأتين هما دعاء موسي والكابتن نورا غراب تشاركان في قوات حفظ السلام في مالى وتعملان علي ابطال العبوات الناسفة وهو دور عظيم للسيدات. مشدده لا يمكن تعزيز حقوق الانسان بشكل كامل دون تحقيق حقوق المرأة بشكل خاص.

وأضاف السفير محمد العرابي رئيس مركز شاف والرئيس الشرفي لمؤسسة التضامن المصرى و العربي والأفريقي، ان مشاهدة معاناة المرأة السودانية في النزوح والهجرة لدول جوار السودان يعبر عن معاناه المرأة السودانية خلال الحرب والنزاع المسلح ،كما دفعت المرأة الليبية والمغربية ثمن كبير خلال اعصار ليبيا وزلزال المغرب.

وشدد العرابى ، علي أن المرأة العربية تدفع ثمن كبير نتيجة المتغيرات السياسية وتغير المناخ ،متمنيا حماية المرأة في تلك الظروف العصيبة وان تتطلع لدور مهم في التفاوض وإحلال السلم والأمن وإعادة الإعمار والتنمية ،مؤكداً أن المرأة العربية تقوم بدور فعال نحو التنمية .

وأوضح وزير الخارجية الأسبق محمد عرابي أنه يوجد في مصر امرأتين سفيرتين للبحرين والإمارات متمنيا ان يصلوا نسبة عدد السفيرات للسفراء ٥٠% إلى ٥٠% .

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