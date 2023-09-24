موعد عرض فيلم "جروب الماميز" بنادي سينما دار الأوبرا

يسستضيف نادي سينما دار الأوبرا المصرية في بداية موسمه السينمائي، فيلم "جروب الماميز" وذلك تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد، وذلك يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة السابعة مساء على المسرح الصغير بدار الأوبرا.

ومن المقرر أن يعقب عرض فيلم جروب الماميز، ندوة مع الجمهور بحضور الكاتبة غاده عبد العال والمخرج عمرو صلاح وتدير اللقاء الدكتورة هبه حمزة.

قصة فيلم جروب الماميز

تدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى كوميدى، حيث يجمع جروب للواتس آب خاص بالمدرسة ثلاث أمهات من ثلاث طبقات اجتماعية مختلفة، حيث تعانى اثنتان منهما من علاقات سيئة مع أبنائهن، فتقرر صديقتهم الثالثة ملكة جمال مصر السابقة، مساعدتهن للتقريب بينهن وبين أبنائهن، وهى أم مرحة لطيفة لا تعرف الانضباط.

أبطال فيلم جروب الماميز

فيلم "جروب الماميز" بطولة روبي ويسرا اللوزي، دارين حداد، محمد ثروت، محمود حافظ، ليلى عز العرب، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف إيهاب بليبل وغادة عبد العال وإخراج عمرو صلاح.