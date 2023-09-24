البورصة تواصل الارتفاعات وتربح 11.4مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام جلسة تعاملات اليوم الخميس الأحد مستهل تعاملات الأسبوع بصورة جماعية.

ربح رأس المال السوقي للأسهم 11.4 مليار جنيه ، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوي 1.368.2 تريليون جنيه

ارتفع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوي20213نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة تراجعا طفيفا بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى3827 نقطة.

ارتفع مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 5680 نقطة.

اتجهت تعاملات الأجانب والعرب للشراء وبلغت صافي مشترياتهم 139 مليون جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين المصريين وسط تداولات 1.9 مليار جنيه .