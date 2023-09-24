الأحد 24 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

البورصة تواصل الارتفاعات وتربح 11.4مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

تداولات البورصة المصرية
تداولات البورصة المصرية

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام جلسة تعاملات اليوم الخميس الأحد مستهل تعاملات الأسبوع بصورة جماعية.

ربح رأس المال السوقي للأسهم 11.4 مليار جنيه ، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوي 1.368.2 تريليون جنيه

 

ارتفع مؤشر  إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوي20213نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة   تراجعا طفيفا بنسبة 0.76%  ليغلق عند مستوى3827  نقطة.

ارتفع مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.1%   ليغلق عند مستوى 5680 نقطة.

اتجهت تعاملات الأجانب والعرب للشراء  وبلغت صافي مشترياتهم 139 مليون  جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين المصريين وسط تداولات 1.9 مليار جنيه .

 

 

 

 

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