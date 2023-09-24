حملة تفتيشبة مكبرة على المنشآت التجارية بالمنصورة

نفذت رئاسة حى غرب المنصورة، برئاسة محمد أمين الدمرداش اليوم الأحد، حملة مكبرة بالاشتراك مع مديرية الصحة، والتموين، والطب البيطرى، استهدفت الحملة المنشآت التجارية والمولات بمنطقة المشاية السفلية وشارع الجمهورية.

وقاد الحملة الدكتورة رولا مدحت نائب رئيس حى غرب المنصورة، يرافقها إلهام نافع مدير التنمية الاقتصادية، والدكتور احمد حمودة من الطب البيطرى، وسامح شفيق من التموين، والدكتور أحمد يحيى من الصحة، ويسرى كسبة من أدارة البيئة.

وقامت الحملة بالمرور على المحلات التجارية للتأكد من تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بإعلان الأسعار علي السلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدى جودة المنتجات للإستخدام .

وقد تمكنت الحملة من أعدام 5 كيلو شاورما، عدد 2 فرد حمام مطبوخ ، 1 كيلو محشي ورق عنب ، لتغير الخواص الطبيعيه وعدم صلاحيتها للإستخدام الآدمى، كما قامت الحملة بتحرير عدد 4 محاضر صحية ، وعدد 1 محضر عدم اعلان عن الأسعار .

وأكد رئيس حى غرب المنصورة، علي ضرورة التزام جميع أصحاب المنافذ والمحلات التجارية بوضع قائمة بالاسعار مطابقة لأسعار السوق مشدداً علي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وشدد رئيس حى غرب، على تكثيف الحملات يومياً علي كافة المحلات والمنافذ للتأكد من الالتزام بوضع قائمة بالاسعار وعدم المغالاة وحجب السلع عن المواطنين واحتكارها .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتوفير كافة السلع الغذائية للمواطنين وعدم المغالاة في الأسعار لتخفيف العبئ عن المواطنين وتلبية احتياجاتهم باسعار مناسبة، وتنفيذاً لقرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بضرورة الاعلان عن الاسعار في جميع المنافذ والمحلات التجارية ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بهذا الشأن .