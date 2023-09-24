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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

رابط التقديم في منح استكمال الدراسة الجامعية في برلين (قدّم الآن)

أشرف منصور رئيس مجلس
أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية

 أعلن الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، عن تقديم منح للمتفوقين بالجامعات المصرية لاستكمال دراستهم في الجامعة الألمانية ببرلين. 

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 جاء ذلك خلال حفل تسليم منح أوائل الثانوية العامة 2023 في الجامعة الألمانية بالقاهرة، اليوم الأحد، في مقر الجامعة بالقاهرة. 

 وأوضح رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة أن تكلفة المنحة الدراسية لاستكمال الدراسة الجامعية في برلين تبلغ 60 ألف يورو لكل طالب. 

 ولفت رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة إلى أن عدد المنح الدراسية لاستكمال دراسة الطلاب المتفوقين بالجامعات المصرية في برلين تبلغ 10 منح كاملة وجزئية. 

 ونوه رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة بأن الجامعة تعتمد على المجموع والتفوق وليس القدرات المالية، لأنها تقدم العديد من المنح الدراسية. 

 شروط التقديم في منح الجامعة الألمانية ببرلين:

 وأضاف رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة أن شرط التقديم لتلك المنح الدراسية هو التفوق الدراسي بالجامعة، ودراسة عام واحد أو فصل دراسي على الأقل، ليستكمل دراسة ثلاث سنوات في الجامعة الألمانية ببرلين. 

 ونبه رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة بأن طلاب الجامعات في الصفوف العليا يمكنهم التقديم مع العودة للصف الثاني الجامعي. 

 وأوضح رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة أن المنح الدراسية لهذا العام مختلفة لأنها تقدم جميع الجامعات في مصر. 

 ولفت رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة إلى أن المعتاد سابقًا كان تقديم تلك المنح لطلاب الجامعة الألمانية بالقاهرة والألمانية الدولية فقط.

 ولفت رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة إلى أن خريجي الجامعة الألمانية يعملون في شركات عالمية للتصميم وقطع غيار السيارات وهذا أكبر أثر يعود على مصر بأن خريجينا يقدمون أفضل الانطباعات والأداء على المستوى العالمي. 

 ونبه رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة إلى أن مصر غنية بكوادرها البشرية والمستقبل لأى الدولة يبدأ بكوادرها البشرية. 

 رابط التقديم في منح الجامعة الألمانية: 

 وخصصت الجامعة الألمانية ببرلين رابط لتقديم طلاب الجامعات المصرية المتفوقين في منح استكمال الدراسة الجامعية (اضغط هنا للتقديم). 
 

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