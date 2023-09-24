لاعب الريال يبعث برسالة مساندة  لزميله بـ برشلونة

بعث إندريك لاعب ريال مدريد الإسباني برسالة مؤازرة ومساندة لزميله فيتور روكي لاعب برشلونة الإسباني.

وذلك بعد إصابة روكي وغيابه عن الملاعب فترة تقارب 10 أسابيع.

وأصيب روكي في الدقيقة 11 من مباراة فريقه أتلتيكو باراناينسي أمام إنترناسيونال ضمن الجولة 24 من الدوري البرازيلي بعد تدخل من المدافع نيكولاس هرنانديز ليجادر بعدها الملعب مصابا ويعلن النادي في بيان بوقت لاحق إصابته على مستوى الكاحل وعدم حاجته لإجراء عملية جراحية.

ووقع برشلونة الإسباني عقدا مع الشاب البرازيلي في يوليو الماضي على أن يمثل الفريق إما في يناير المقبل أو في صيف 2024.

ووجه إندريك الذي وقع معه ريال مدريد في ديسمبر الماضي على أن يبدأ اللعب مع الفريق في صيف 2024، رسالة لزميله في المنتخب البرازيلي تحت 23 عاما عبر منصة إنستجرام قائلا: أخي أعلم أنك تخوض وقتا صعبا وأنا أدعمك وأعلم أنك ستعود أقوى أيها الظاهرة والنمر الصغير.