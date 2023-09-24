وفد الملحق الثقافي الليبي يبحث مع جامعة المنصورة سبل التعاون

استقبل الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة،المنصورة، اليوم الأحد، الدكتور اسماعيل الهادى عبيد، الملحق الثقافي والأكاديمي بالسفارة الليبية بالقاهرة، يرافقه وفد من جامعة الجفرة الحكومية يمثله الدكتور يوسف ابو بكر يوسف - رئيس الجامعة والدكتور محمد رحيل محمد - الكاتب العام للجامعة

وحرص رئيس جامعة المنصورة، على استقبال وفد من جامعة افريقيا الأهلية يمثله الدكتور سليمان يوسف سليمان رئيس اتحاد الجامعات الخاصة ومؤسس الجامعة والدكتور محمد عبد القادر عمر- رئيس جامعة افريقيا الأهلية و الدكتور عبدالناصر الغويلي مسئول التعاون الدولى بجامعة افريقيا الاهلية، وذلك بحضور الدكتور أحمد انور العدل –المشرف العام علي ادارة الوافدين و سحر محمد العراقي – مدير ادارة الوافدين .

يأتى ذلك في اطار حرص جامعة المنصورة علي مد جسور التواصل مع الجامعات في جميع انحاء الوطن العربي وكذلك الملحقيات الثقافية بالقاهرة.

وفى بداية اللقاء رحَّب الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة بالوفد مؤكدا على عمق الروابط والعلاقات الوطيدة بين مصر و دولة ليبيا الشقيقة وحرص جامعة المنصورة علي الاهتمام بالطلاب الليبيين الدارسين بمختلف كليات الجامعة وتقديم أفضل سُبل التعليم الحديث والبرامج المميزة لتزويدهم بالعلم والثقافة باعتبارهم سفراء حقيقيين لجامعة المنصورة في بلادهم.

وعبَّر الوفد عن سعادتهم البالغة بزيارة جامعة المنصورة العريقة مؤكدين علي اعتزازهم بمكانه الجامعة العلمية والأكاديمية والسمعة المرموقة التي تتمتع بها وما حققته من تقدم ملموس في قطاع التعليم كونها أول جامعة مصرية حكومية معتمدة ،وتناقش الطرفان علي امكانية بحث سبل التعاون الاكاديمي في كافة المجالات العلمية والثقافية والبحثية وكذلك تبادل الطلاب و اعضاء هيئة التدريس و الاشراف المشترك مع جامعة المنصورة وكذلك امكانية عقد بروتوكول تعاون بين جامعة المنصورة وهاتين الجامعتين في مرحلتي (مرحلة البكالوريوس و مرحلة الدراسات العليا ) وذلك لتبادل الخبرات وتبادل الخبرات وتقوية العلاقات مع جامعة المنصورة.