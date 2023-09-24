السعودية تدك شباك فيتنام بثلاثية وتتأهل لدور الـ16 في دورة الألعاب الآسيوية

تمكن المنتخب السعودي تحت 23سنة القوز على نظيره فيتنام في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الأحد في مباراة الجولة الثالثة بنتيجة 3-1 في دورة الألعاب الآسيوية.

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وافتتح لمنتخب السعودية سجل أهداف المباراة محمد اليامي في الدقيقة 43 من أحداث المباراة .

ليطلق حكم المباراة ،صافرة نهاية الشوط الاول بتقدم السعودية على نظيره فيتنام بهدف دون رد .

وبدأ منتخب السعودي مٌجددًا في الضغط على حصون دفاعات الفريق لتسجل في أهداف في الشوط الثاني .

وأحرز محمد مران لاعب المنتخب السعودي في الدقيقة 87 من عمر اللقاء الهدف الثاني .

وسجل زكريا هوساوي الهدف الثالث لصالح السعودية في الدقيقة 90 من عمر المباراة .

وسجل منتخب السعودي هدفًا عكسيًا لصالح فيتنام في الدقيقة الأخيرة من اللقاء محمد ابو الشامات في الدقيقة 94 .

ليقلص فيتنام نتيجة المباراة ،لتصبح نتيجة اللقاء 3 أهداف مقابل هدف .

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية اللقاء بفوز السعودية على فيتام 3 أهداف مقابل هدف .

بهذه النتيجة ، رفع منتخب السعودية رصيده عنده النقطة 7 نقاط ليتأهل الصقور الخضراء لدور الـ16 مع المنتخب الإيراني .