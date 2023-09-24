أمن أسيوط يكشف ملابسات سرقة مصوغات ذهبية من شقة سكنية بأسيوط

كشف ضباط مديرية أمن أسيوط، ملابسات ما ورد لقسم شرطة أسيوط ثان بمديرية أمن أسيوط، من أحد مقيمي دائرة القسم، الذي اكتشف سرقة بعض المصوغات الذهبية من داخل مسكنه.

سرقة مصوغات ذهبية من شقة سكنية بأسيوط

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التعرف على الجاني وهو عامل منزلي مقيم بدائرة القسم.

وكشفت التحقيقات الأولية أنه بعد تقنين الإجراءات تم اختطافها وبحوزتها بعض المصوغات الذهبية - مبلغ مالي - وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الفعل بالإهمال، وأنها باعت ما تم سرقته. . قامت بالتوجه إلى محل مجوهرات يقع بقسم شرطة أسيوط أول، وأن الأشياء المضبوطة بحوزتها جاءت من متحصلات البيع، وأنها قامت بسداد بعض ديونها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. وإحالتها إلى النيابة العامة