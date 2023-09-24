معاه كيلو مخدرات.. التحقيق مع متهم بالإتجار في الحشيش والهيروين

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط عاطل عثر بحوزته على كيلو من الحشيش والهيروين.



وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة.

وكما كلفت النيابة العامة بإرسال المضبوطات المخدرة إلى المعمل الكيماوي لفحصها وكتابة تقرير مفصل عنها.



وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية من ضبط عاطل، لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة، بدائرة مركز شرطة قليوب، وضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة "الهيروين والحشيش"، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات إلى المباحث الجنائية بقيام عاطل يدعى "مصطفى ح م"، 40 سنة، مقيم دائرة المركز لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمخدرات.



عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بقيادة النقيب محمد ياسين والنقيب عمرو رضوان والنقيب محمد المغربي والنقيب محمد العطار معاونو رئيس المباحث تم ضبط المتهم وبحوزته ما يزيد عن كيلو جرام من مخدر الهيروين والحشيش، ومبلغ مالى وهاتف محمول.



وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارته الآثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائى لفحصها، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.