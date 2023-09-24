فتح باب التقديم لأعضاء هيئة التدريس لشغل مهام بمراكز جامعة طنطا

أعلنت جامعة طنطا، اليوم، عن فتح باب التقديم ‏لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة لشغل مهام مدير وحدة شبكة المعلومات، ومدير وحدة التعاون الدولي، ومدير مركز الاستشارات الطبية الشرعية، ومدير مركز تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، ومدير مركز الخدمة العامة بكلية الآداب، ومدير مركز الخدمة العامة بكلية طب الأسنان، ومدير مركز الخدمة العامة بكلية التربية، ومدير مركز الخدمة العامة بكلية العلوم، و مدير مركز الخدمة العامة بكلية التجارة.

أوضح الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، أنه تم تشكيل لجان لمقابلة المتقدمين واتاحة الفرصة لاختيار الأفضلً، في ضوء 15 معيارا موضوعيًا تتضمن اختيار الكفاءات بشفافية مطلقة ونـزاهـة وبما يسهم فى توسيع دائرة الاختيار.

وأضاف أنه على الراغبين في التقدم إرسال السيرة الذاتية بصيغة PDF ، وبيان حالة معتمد من الجامعة ورؤية المتقدم لتطوير المركز المتقدم لإدارته، بيان بالأنشطة والمشاركات داخل الكلية / الجامعة معتمد من الكلية، وموافقة عميد الكلية التي يعمل بها المتقدم على طلب الترشيح، على البريد الإلكتروني التالي: [email protected]، علمًا أن آخر موعد لتلقى طلبات التقدم هو الاثنين الموافق 2 أكتوبر 2023.

لمزيد من التفاصيل حول شروط الوظائف وطرق التقديم الرابط التالي

https://tanta.edu.eg/News_Details.aspx?id=25709