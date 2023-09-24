شاهد صلاح يسجل ثالث أهدافه في الدوري الإنجليزي (فيديو)

سجل النجم الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي هدف التقدم للريدز في شباك نادي وست هام يونايتد، بالمواجهة الجارية بين الفريقين على ملعب ستاد أنفيلد، ضمن مواجهات الجولة السادسة من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

محمد صلاح يسجل هدف ليفربول الاول في وست هام يونايتد

هدف محمد صلاح في وست هام يونايتد اليوم جاء في الدقيقة 16 عن طريق ضربة جزاء سجلها اللاعب المصري مباشرة في شباك ألفونس أريولا.

هدف صلاح في وست هام يونايتد هو الثالث له في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بعد الهدف الذي سجله في فريق بورنموث الإنجليزي في الجولة الثانية من الموسم الحالي، حينما سدد اللاعب ضربة جزاء يتصدى لها الحارس ويسجلها الفرعون من المرة الثانية، قبل أن يضيف ثاني أهدافه بالبريميرليج في شباك أستون فيلا.

فيديو هدف محمد صلاح في وست هام يونايتد

وكتب نادي ليفربول من خلال صفحته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن هدف محمد صلاح اليوم: “غير قابل للإيقاف”.

هدف محمد صلاح الأول لليفربول. 🔴pic.twitter.com/SOLx8Zrsof — راشــد | 6️⃣🏆 (@RNLFC) September 24, 2023

بهدف صلاح في وست هام يكون ليفربول قد ارتفع رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني من جدول الترتيب، ويقترب من الانتصار الخامس هذا الموسم بعد التعادل في لقاء وحيد، ويمتلك ثالث أقوى خط هجوم في المسابقة بـ 13 هدف حتى الآن.