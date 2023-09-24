التحقيق في واقعة العثور على جثة بنهر النيل

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة العثور على جثة آحد الأشخاص بنهر النيل في منطقة الوراق.

العثور على جثة بمياه الوراق

وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة لحين إصدار تصريح بالدفن التي أمرت بإصدار تقرير الصفة التشريحية لمعرفة سبب الوفاة والإصابات التى أدت إلى الوفاة.



ويجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة شخص في نهر النيل بالوراق، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.





وكانت قد تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص في نهر النيل بالوراق، وتوجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة شخص تم انتشالها ونقلها إلى ثلاجة المستشفى العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والاستماع لأقوال شهود عيان، وجار تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وفي واقعة آخرى تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط متهم بقتل مواطنين بسبب وقوع مشاجرة بينهم.



أمر قاضى المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، بتجديد حبس خفير 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل مواطن بالرصاص في مشاجرة بينهما.



وكانت قد كشفت مديرية أمن القاهرة ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبال جثة (عامل - مقيم بمحافظة أسيوط) مصابًا بطلق نارى بالرأس.

بالفحص والتقنين بناء على توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة - وسؤال نجله (عامل - مقيم بذات العنوان) قرر بأنه حال دخول والده وبعض العمال لأحد المواقع تحت الإنشاء بدائرة القسم مستقلين سيارة ميكروباص " أجرة" حدثت بينهم و بين (حارس الموقع) مشادة كلامية لاعتراضه دخولهم، قام على إثرها الأخير بإخراج بندقية خرطوش، وإطلاق عيار نحو والده نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها والتى أودت بحياته "ولاذ بالفرار".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم عبارة عن بندقية خرطوش "مطموسة الأرقام" - طلقتين لذات العيار.